Επιστρέψει στην ενεργό δράση και σε επίσημα παιχνίδια ο Μεϊγουέδερ

Δημοσιευτηκε:

Την απόφασή του να επιστρέψει στα επίσημα παιχνίδια έκανε γνωστή ο Φλόιντ Μεϊγουέδερ

Την έκπληξη έκανε ο Φλόιντ Μεϊγουέδερ… Έχοντας σταματήσει τα επίσημα παιχνίδια εδώ και περίπου δέκα χρόνια με το ρεκόρ του να παραμένει στο 50-0 o πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής ανακοίνωσε την απόφασή του να ξεκινήσει και πάλι να παίζει επίσημα παιχνίδια.

«Έχω ακόμα ό,τι χρειάζεται για να καταρρίψω περισσότερα ρεκόρ στο άθλημα της πυγμαχίας από τον επερχόμενο αγώνα μου με τον Μάικ Τάισον μέχρι τον επόμενο επαγγελματικό αγώνα μου στη συνέχεια, κανείς δεν θα δημιουργήσει μεγαλύτερη προσέλευση, μεγαλύτερο παγκόσμιο κοινό και περισσότερα χρήματα, από τις δικές μου συναντήσεις», δήλωσε ο Μέιγουεδερ στην ιστοσελίδα του νέου του promotion.

Ο Μεϊγουέδερ, 49 ετών πια, έχει προγραμματίσει να δώσει ένα παιχνίδι επίδειξης με τον Μάικ Τάισον, το καλοκαίρι που μας έρχεται σε ημερομηνία που ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα.

Θυμίζουμε ότι 2007 είχε αποφασίσει να βάλει τέλος στην καριέρα του, έχοντας αποφασίσει να μείνει αήττητος και να φτάσει το ρεκόρ του στις 50 νίκες. Από τότε έχει δώσει και άλλα παιχνίδια επίδειξης όμως, όπως και το 2017 απέναντι στον Κόνορ Μακ Γκρέγκορ.

Επίσης το ερχόμενο καλοκαίρι θα βρεθεί στην Αθήνα και το κλειστό του ΟΑΚΑ για άλλο ένα παιχνίδι επίδειξης απέναντι στον Μιχάλη Ζαμπίδη.

