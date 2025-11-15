Μέγα κάζο για το Βέλγιο κόντρα στο Καζακστάν!

Πιθανότατα θα είναι κανονικά στο ταμπλό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, αλλά το Βέλγιο θα μπορούσε να έχει «καθαρίσει» την απευθείας πρόκριση από το απόγευμα του Σαββάτου. Και… έπεσε σε μπλόκο.

Το ηρωικό Καζακστάν μαζί και με αρκετή τύχη, αλλά και με περίσσια αντοχή στις πολλές δύσκολες στιγμές που πέρασε, κράτησε τους «κόκκινους διαβόλους» στο 1-1!

Ο Σάτπαεφ στο 9ο λεπτό με τελείωμα από πλάγια θέση που κόντραρε και κατέληξε στην κλειστή γωνία, έβαλε μπροστά το Καζακστάν για να υποστεί ένα μεγάλο σοκ το Βέλγιο. Η ομάδα του Ρούντι Γκαρσία πάλεψε σε απίστευτο βαθμό.

Έχασε τεράστιες ευκαιρίες, επέμεινε, μονοπώλησε την κατοχή, είχε δοκάρι, είχε έναν τρομερό Ντοκού που όμως δεν ευτύχησε να σκοράρει σε καμία από τις εξαιρετικές του στιγμές, ενώ, το Καζακστάν είχε μείνει και με παίκτη λιγότερο από το 79’ λόγω αποβολής του Τσεσνόκοφ, ο οποίος πάτησε άτσαλα τον εξτρέμ της Σίτι.

Το τελικό 1-1 αφήνει το Βέλγιο στο +2 από τη Βόρεια Μακεδονία και όλα για την απευθείας πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο θα κριθούν στην τελευταία αγωνιστική.

