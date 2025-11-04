Χαλκινο μετάλλιο η Μαρεντάκη στο Grand Slam της Κίνας

Το χάλκινο μετάλλιο στο Grand Slam Ταεκβοντό που διεξάγεται στην Κίνα κατέκτησε η Στέλλα Μαρεντάκη στα -67κ. γυναικών!

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια πραγματοποίησε σπουδαία πορεία και ανέβηκε στο βάθρο του grand Slam! Στον αγώνα για το χάλκινο μετάλλιο η Μαρεντάκη νίκησε με 2-0 την Καγίτοβα (Ουζμπεκιστάν) και πανηγύρισε την σπουδαία της επιτυχία!

Η Θεοπούλα Σαρβινάκη αντιμετώπισε την Κινέζα Σινγκ. Ο αγώνας ήταν πολύ ισορροπημένος και η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έχασε στις λεπτομέρειες.

Στα -67κ. ο Απόστολος Παναγόπουλος ξεκίνησε πολύ δυναμικά και επικράτησε με 2-0 του Ισραηλινού Αβιντάν. Στη συνέχεια αντιμετώπισε τον Βραζιλιάνο Σουζ και σε ένα πολύ οριακό παιχνίδι ηττήθηκε με 2-0