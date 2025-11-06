ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Επιστροφές που ανεβάζουν ποιότητα τον Εθνικό

ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ

Αυξημένες επιλογές για τον Ανγκελόφσκι στο κομβικό ματς με τον Απόλλωνα

Με Αγγελόπουλο και Κανέ δυναμώνει μεσοαμυντικά. Οι δυο τους απουσίαζαν λόγω ίωσης και επιστρέφουν για να αλλάζουν τον Εθνικό ενόψει της εντός έδρας αναμέτρησης με τον Απόλλωνα.

Εκτός πλάνων του Ίγκορ Ανγκελόφσκι είναι ο Ρίτσαρντ Οφόρι που αποβλήθηκε με τον ΑΠΟΕΛ και ο οποίος έπαιξε ως κεντρικός αμυντικός και αριστερός μπακ ο Πεχλιβάνης. Οπότε ο Μάριος Πεχλιβάνης πιθανότατα θα διατηρηθεί στο αριστερό άκρο της άμυνας.

Ο προπονητής Ίγκορ Ανγκελόφσκι ζήτησε από τους ποδοσφαιριστές του να δουλέψουν εντατικά για να παρουσιαστούν πανέτοιμοι στο παιχνίδι του Σαββάτου με τον Απόλλωνα στο Δασάκι. Ο Βορειομακεδόνας τεχνικός θέλει να εκμεταλλευτεί την δύναμη της έδρας για να επαναφέρει την ομάδα του στις επιτυχίες.

 

