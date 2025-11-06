ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Χωρίς Τσουαμενί η Ρεάλ στη μάχη με τον Ολυμπιακό

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Χωρίς Τσουαμενί η Ρεάλ στη μάχη με τον Ολυμπιακό

Σημαντική απώλεια για τον Αλόνσο.

Πλήγμα στη Ρεάλ με τον Ορελιέν Τσουαμενί, ο οποίος θα μείνει εκτός δράσης μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. 

Νοκ άουτ για τις προσεχείς εβδομάδες τέθηκε ο Γάλλος μέσος των Μαδριλένων λόγω τραυματισμού στον ημιτενοντώδη μυ του αριστερού ποδιού του. 

Ο 25χρονος άσος αναμένεται να μείνει στα "πιτς" μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου, κάτι που σημαίνει ότι θα απουσιάσει και από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη (26/11), για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League. 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

To έξτρα κίνητρο για Γκαρσία!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Χωρίς Νίκολιτς στον πάγκο η ΑΕΚ στο ματς με τον ΟΦΗ

Ελλάδα

|

Category image

Οι «Σούπερ 6» της Αγγλίας μετατρέπουν το UCL σε... Premier League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επιστροφές που ανεβάζουν ποιότητα τον Εθνικό

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Το μήνυμα του Παραολυμπιονίκη  που κατέρριψε παγκόσμιο ρεκόρ, σε φιλανθρωπικό κολύμπι στην Κύπρο (ηχητικό)

Category image

Χωρίς Τσουαμενί η Ρεάλ στη μάχη με τον Ολυμπιακό

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τεν Χαγκ για... επιστροφή στον Άγιαξ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Δίκασε» τη Λίβερπουλ ο Βενγκέρ: «Κατέστρεψε το κέντρο της για τον Βιρτς»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Συνάντηση ΚΟΑ με το Δήμο Πάφου για τις αθλητικές υποδομές της πόλης

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Καταστάλαξε ο Κετσπάγια

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ανακοίνωσε sold out ο ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Κουλιεράκης: Νέα δημοσιεύματα για Λίβερπουλ – Τότεναμ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αυτός είναι η επιλογή Νταμάτο για το Ομόνοια - ΑΠΟΕΛ!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Βιγιαρεάλ: Μιζέρια και χάος - «Δεν ήμασταν ταπεινοί»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ο «ένοχος» για τον τορπιλισμό

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Διαβαστε ακομη