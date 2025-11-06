Χωρίς Τσουαμενί η Ρεάλ στη μάχη με τον Ολυμπιακό

Πλήγμα στη Ρεάλ με τον Ορελιέν Τσουαμενί, ο οποίος θα μείνει εκτός δράσης μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου.

Νοκ άουτ για τις προσεχείς εβδομάδες τέθηκε ο Γάλλος μέσος των Μαδριλένων λόγω τραυματισμού στον ημιτενοντώδη μυ του αριστερού ποδιού του.

Ο 25χρονος άσος αναμένεται να μείνει στα "πιτς" μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου, κάτι που σημαίνει ότι θα απουσιάσει και από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη (26/11), για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.