Χρυσός ο Μπαλαρτζισβίλι, 5ος ο Χριστοδουλίδης στο Όπεν της Ωκεανίας

Νέες επιτυχίες για το κυπριακό Τζούντο, αυτή τη φορά στη μακρινή Αυστραλία και συγκεκριμένα στο Gold Coast. O Γιώργος Μπαλαρτζισβίλι, που σταδιακά βρίσκει τον εαυτό του μετά από μια δύσκολη χρονιά, κέρδισε το Όπεν της Ωκεανίας στα 66kg, επικρατώντας του Φιλανδού Luukas Saha, No11 στον κόσμο, στον τελικό.

Με αυτή την τεράστια επιτυχία, ο Μπαλαρτζισβίλι αναμένεται να εκτοξευθεί από τη θέση Νο75 στο Νο35 του κόσμου, ένα εντυπωσιακό άλμα που επιβεβαιώνει την ανοδική του πορεία.

Άλμα και για Χριστοδουλίδη

Στα 66kg συμμετείχε και ο Πέτρος Χριστοδουλίδης, ο οποίος προεχόταν από τη νίκη του στο Αμερικανικό Όπεν τον Οκτώβριο, στη Λίμα. Ο Χριστοδουλίδης έφτασε μέχρι τα ημιτελικά όπου αντιμετώπισε τον Μπαλαρτζισβίλι σε έναν κυπριακό εμφύλιο με νικητή τον πιο έμπειρο. Σημειώνεται ότι ο Χριστοδουλίδης έχει μεταπηδήσει εδώ και μερικούς μήνες στα 66kg, όπου προσαρμόζεται σιγά σιγά , προερχόμενος από τα 60kg. Έτσι, ο Χριστοδουλίδης βρέθηκε στον αγώνα του χάλκινου μεταλλίου, όπου έχασε από τον Chong-You Lin – No52 στον κόσμο - από την Κινέζικη Ταϊπέι, με yuko, μετά από μεγάλη μάχη.

Ο Πέτρος Χριστοδουλίδης, μετά και την πρόσφατη επιτυχία του στο Περού, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη θέση Νο100 της παγκόσμιας κατάταξης και αναμένεται να ανέβει γύρω στο Νο70. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, συνεχίζει να ανεβαίνει τα σκαλοπάτια της παγκόσμιας λίστας κατάταξης, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του πρόοδο και τη δυναμική του πορεία στο διεθνές τζούντο!

Στα 73kg έλαβε μέρος ο Κύπρος Ανδρέου που έχασε στον πρώτο αγώνα από τον γηπεδούχο, Αυστραλό Kohsei Toyoshima, o οποίος εν τέλει κατέκτησε το χάλκινο.

Από την Αυστραλία η ομάδα μεταβαίνει στην Ιαπωνία για προπονητικό καμπ ενός μήνα, ενώ θα λάβει μέρος στο Grand Slam του Τόκυο, 6-7 Δεκεμβρίου.