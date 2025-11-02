ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Χρυσός ο Μπαλαρτζισβίλι, 5ος ο Χριστοδουλίδης στο Όπεν της Ωκεανίας

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Χρυσός ο Μπαλαρτζισβίλι, 5ος ο Χριστοδουλίδης στο Όπεν της Ωκεανίας

Σπουδαίες επιτυχίες σημείωσε το κυπριακό Τζούντο στο Open της Ωκεανίας.

Νέες επιτυχίες για το κυπριακό Τζούντο, αυτή τη φορά στη μακρινή Αυστραλία και συγκεκριμένα στο Gold Coast. O Γιώργος Μπαλαρτζισβίλι, που σταδιακά βρίσκει τον εαυτό του μετά από μια δύσκολη χρονιά, κέρδισε το Όπεν της Ωκεανίας στα 66kg, επικρατώντας του Φιλανδού Luukas Saha, No11 στον κόσμο, στον τελικό.

Με αυτή την τεράστια επιτυχία, ο Μπαλαρτζισβίλι αναμένεται να εκτοξευθεί από τη θέση Νο75 στο Νο35 του κόσμου, ένα εντυπωσιακό άλμα που επιβεβαιώνει την ανοδική του πορεία.

Άλμα και για Χριστοδουλίδη

Στα 66kg συμμετείχε και ο Πέτρος Χριστοδουλίδης, ο οποίος προεχόταν από τη νίκη του στο Αμερικανικό Όπεν τον Οκτώβριο, στη Λίμα. Ο Χριστοδουλίδης έφτασε μέχρι τα ημιτελικά όπου αντιμετώπισε τον Μπαλαρτζισβίλι σε έναν κυπριακό εμφύλιο με νικητή τον πιο έμπειρο. Σημειώνεται ότι ο Χριστοδουλίδης έχει μεταπηδήσει εδώ και μερικούς μήνες στα 66kg, όπου προσαρμόζεται σιγά σιγά , προερχόμενος από τα 60kg. Έτσι, ο Χριστοδουλίδης βρέθηκε στον αγώνα του χάλκινου μεταλλίου, όπου έχασε από τον Chong-You Lin – No52 στον κόσμο - από την Κινέζικη Ταϊπέι, με yuko, μετά από μεγάλη μάχη.

Ο Πέτρος Χριστοδουλίδης, μετά και την πρόσφατη επιτυχία του στο Περού, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη θέση Νο100 της παγκόσμιας κατάταξης και αναμένεται να ανέβει γύρω στο Νο70. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, συνεχίζει να ανεβαίνει τα σκαλοπάτια της παγκόσμιας λίστας κατάταξης, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του πρόοδο και τη δυναμική του πορεία στο διεθνές τζούντο!

Στα 73kg έλαβε μέρος ο Κύπρος  Ανδρέου που έχασε στον πρώτο αγώνα από τον γηπεδούχο, Αυστραλό Kohsei Toyoshima, o οποίος εν τέλει κατέκτησε το χάλκινο.

Από την Αυστραλία η ομάδα μεταβαίνει στην Ιαπωνία για προπονητικό καμπ ενός μήνα, ενώ θα λάβει μέρος στο Grand Slam του Τόκυο, 6-7 Δεκεμβρίου.

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

LIVE στις 17:00 το Ε.Ν. Ύψωνα - Ανόρθωση (Οι 11άδες)

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Δεν είναι θέμα ομάδας αλλά ανθρωπιάς...

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Mπαρτζώκας: «Διδάσκεται σε σεμινάρια στο εξωτερικό το πώς παίζει η ομάδα»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Αυτούς επέλεξε ο Κετσπάγια για τη μάχη στο «Αμμόχωστος»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Λυτρώθηκε στο 90+4 από αυτογκόλ η Ίντερ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η συγκινητική επανένωση του Mατίας Αλμέιδα με τον Ντιέγκο Σιμεόνε έφερε μία ξεχωριστή συνέντευξη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Να είναι... ξύπνιοι στο VAR

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Απέλυσε τον Περέιρα μετά 10 ματς χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα η Γουλβς

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

1983, στο Σύνταγμα με τον Παναγιώτη...

Απόψεις

|

Category image

Χρυσός ο Μπαλαρτζισβίλι, 5ος ο Χριστοδουλίδης στο Όπεν της Ωκεανίας

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Σχάουτεν: «Πάμε με αυτοπεποίθηση απέναντι στον Ολυμπιακό»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παρί Σεν Ζερμέν: Ανησυχία για Ντεμπελέ ενόψει Μπάγερν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τρεις συλλήψεις για φωτοβολίδες στο Βόλος-Παναθηναϊκός

Ελλάδα

|

Category image

Δεν ήταν τυχαία η δήλωση Μπεργκ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Απίστευτο: Η τελευταία νίκη της Ανόρθωσης ήταν στο «Αμμόχωστος»!

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη