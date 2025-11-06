Οι «Σούπερ 6» της Αγγλίας μετατρέπουν το UCL σε... Premier League

Οι αγγλικές ομάδες κυριαρχούν στο Champions League αυτή τη σεζόν, με τις έξι ομάδες να βρίσκονται ψηλά στη League phase των 36 ομάδων στα μισά της διαδρομής. Αυτή την εβδομάδα, για δεύτερη φορά μέσα στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές, πέντε ομάδες της Premier League κέρδισαν, κάτι που καμία χώρα δεν είχε καταφέρει σε μία μόνο αγωνιστική εβδομάδα πριν από αυτή τη σεζόν.

Τέσσερις από τις έξι βρίσκονται στην πρώτη οκτάδα, κάτι που θα τους εξασφάλιζε αυτόματη πρόκριση στους «16», ενώ και οι έξι βρίσκονται στην πρώτη 12άδα. Από τους συνολικά 24 αγώνες που έχουν παίξει, οι 17 έχουν οδηγήσει σε νίκες με μόνο τρεις ήττες.

Οι ομάδες της Αγγλίας κέρδισαν σχεδόν διπλάσιους βαθμούς μετά από τέσσερις αγωνιστικές συνολικά (55 σε 24 παιχνίδια) από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Οι επόμενες είναι: Γερμανία 28 σε 16 αγώνες, Ιταλία 26 σε 16, Ισπανία 26 σε 20.

Η Άρσεναλ είναι δεύτερη με 12 βαθμούς, πίσω από την Μπάγερν Μονάχου-εξαιτίας των γκολ- και είναι η μόνη ομάδα που δεν έχει δεχτεί ακόμη γκολ. Η Μάντσεστερ Σίτι νικώντας με 4-1 την Μπορούσια Ντόρτμουντ ανέβηκε στην τέταρτη θέση, ενώ η Λίβερπουλ νίκησε τη Ρεάλ Μαδρίτης και βρίσκεται στην όγδοη θέση, δύο θέσεις κάτω από τη Νιούκαστλ Γιουνάιτεντ, η οποία κέρδισε την Αθλέτικ Μπιλμπάο για να καταγράψει την τρίτη συνεχόμενη νίκη από την πρώτη ήττα της εναντίον της Μπαρτσελόνα. Η αήττητη Τότεναμ βρίσκεται στην 10η θέση μετά την ευρεία νίκη με 4-0 επί της Κοπεγχάγης, μια νίκη που έχει ένα γκολ του Μίκι φαν ντε Βεν που ήδη θεωρείται υποψήφιο για το «γκολ της σεζόν».

Η Τσέλσι βρίσκεται στην 12η θέση μετά την απροσδόκητη ισοπαλία με 2-2 εκτός έδρας με την Καραμπάγκ, την Τετάρτη, αλλά και οι δύο αυτές ομάδες του Λονδίνου φαίνονται σε καλή φόρμα για τουλάχιστον μια θέση στα playoffs, ακόμη και αν τερματίσουν εκτός οκτάδας.

Δεν θα ήταν έκπληξη να βρεθούν και οι έξι αγγλικές ομάδες στους «16», ξεπερνώντας το ρεκόρ των πέντε του 2017, όταν η Τσέλσι, η Λίβερπουλ, η Μάντσεστερ Σίτι, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η Τότεναμ έφτασαν σε αυτό το στάδιο η πρώτη φορά που πέντε ομάδες από μία μόνο χώραπροκρίθηκαν στη φάση των νοκ άουτ του Champions League.

Όσο εντυπωσιακό κι αν είναι, κάποιοι υποστηρίζουν ότι η επίθεση της Premier League στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης είναι αναπόφευκτη, όπως αναφέρει σε ανάλυσή του το Reuters. Η μεταγραφική περίοδος αυτού του καλοκαιριού έκλεισε με τις συνολικές δαπάνες των συλλόγων της Premier League να ξεπερνούν το φράγμα των τριών δισεκατομμυρίων λιρών (3,4 δισεκατομμύρια δολάρια) για πρώτη φορά.

Ήταν περισσότερες από τις συνολικές δαπάνες της Bundesliga της Γερμανίας, της La Liga της Ισπανίας, της Serie A της Ιταλίας και της Ligue 1 της Γαλλίας μαζί. Και μάλιστα μόλις ξεκινήσει η φάση των νοκ άουτ, αν όλοι τους τερματίσουν στη League phase στην πρώτη οκτάδα, θα αποφύγουν η μία την άλλη στους «16».

Μόνο τρεις αγγλικές ομάδες, παρά την οικονομική τους ισχύ, έχουν κερδίσει το Champions League στις τελευταίες 13 διοργανώσεις, με την Ισπανία (επτά) να προηγείται. Και, κρίνοντας από την περασμένη σεζόν, οι εμφανίσεις στη φάση των ομίλων δεν αποτελούν απαραίτητα ένδειξη επιτυχίας στα νοκ άουτ.

Η Λίβερπουλ τερμάτισε στην πρώτη θέση της League phase πέρυσι, αλλά ηττήθηκε από την Παρί Σεν Ζερμέν στους «16», ενώ η ομάδα του Παρισιού φλέρταρε με τον πρόωρο αποκλεισμό πριν βρει τη φόρμα της και κερδίσει τα τρία τελευταία παιχνίδια των ομίλων της, τερματίζοντας στην 15η θέση και μια θέση στα playoffs.

Αρκετές από τις μεγάλες ομάδες της Ευρώπης θα χρειαστούν μια αναβίωση τύπου Παρί Σεν Ζερμέν αυτή τη φορά, αν θέλουν να προκριθούν στα νοκ άουτ. Η Μπενφίκα και ο Άγιαξ Άμστερνταμ, δύο πρωταθλήτριες Ευρώπης είναι και οι δύο χωρίς βαθμό μετά από τέσσερις γύρους, ενώ η Γιουβέντους βρίσκεται κάτω από το όριο της 24ης θέσης, έχοντας αποτύχει να κερδίσει κανένα από τα παιχνίδια της μέχρι στιγμής.

