«Έλα στο γήπεδο, στήριξε την Εθνική Κύπρου Χάντμπολ απέναντι στην Τουρκία»

Η είσοδος έχει καθοριστεί στα 5 ευρώ, για άτομα 14 ετών και πάνω.

Η Εθνική Ανδρών Χάντμπολ της Κύπρου υποδέχεται την ερχόμενη Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου, την Τουρκία, για την πρώτη φάση των προκριματικών του 2027 IHF World Men's Handball Championship.

Ο αγώνας θα γίνει στο στάδιο «Τάσσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία» και θα αρχίσει στις 20:00. Η ΚΟΧ κάνει κάλεσμα σε όλο τον φίλαθλο κόσμο να πάρει θέση στο στάδιο της Λευκωσίας, ώστε να στηρίξουμε τους χειροσφαιριστές μας σε αυτή τους την προσπάθεια, για ένα θετικό αποτέλεσμα ενόψει της ρεβάνς που θα γίνει την Κυριακή, 2 Νοεμβρίου στην Τουρκία.

Ετοιμάζονται οι διεθνείς

Όσον αφορά στην προετοιμασία, την Δευτέρα και την Τρίτη θα γίνουν οι τελευταίες προπονήσεις, οι οποίες θα λάβουν χώρα στο στάδιο διεξαγωγής του αγώνα, «Τάσσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία». Στη διάθεση του Ομοσπονδιακού τεχνικού, Ανδρέα Ανδρέου, βρίσκονται οι εξής χειροσφαιριστές: Ιωάννης Φέσιας, Ανδρέας Παπαλαμπριανού, Γιώργος Ππούμος, Ιούλιος Αργυρού, Αλέξης Χαραλάμπους, Κλεάνθης Χαραλάμπους, Νικηφόρος Χαραλάμπους, Βασίλης Δημοσθένους, Μάριος Γεωργιάδης, Χρίστος Γεωργίου, Σίμος Χατζηδάκης, Χριστόφορος Χατζηπέτρου, Tάσος Ιωάννου, Ανδρέας Ιωάννου, Νικόλα, Καρκάλατος, Γιώργος Κρητικός, Λούκας Παρασκευά, Θεοχάρης Σπύρου, Χρίστος Ταρτίος, Στέφανος Τίκκας και Κώστας Μπακατσέλος.

