ΑΕΛ: Πότε θα λείψουν Ιμανισίμουε, Φεριέρ και Νατέλ

Οι τρεις ποδοσφαιριστές της ΑΕΛ συμπλήρωσαν τον απαγορευτικό αριθμό κίτρινων καρτών και καλούνται να εκτίσουν ποινή μίας αγωνιστικής στο πρωτάθλημα.

Συγκεκριμένα, οι Ιμανισίμουε και Φεριερ θα απουσιάσουν από το επόμενο παιχνίδι της ομάδας τους, το εντός έδρας ντέρμπι απέναντι στην ΑΕΚ.

Από την άλλη, ο Νατέλ επιλέχθηκε να εκτίσει την ποινή του στον εκτός έδρας αγώνα με τον Εθνικό Άχνας, παραμένοντας διαθέσιμος για το ματς με τους Λαρνακείς.