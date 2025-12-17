Έκανε επέμβαση ο Ντούμφρις, ψάχνεται για δεξί φουλ μπακ η Ίντερ

Ο Ντένζελ Ντούμφρις πέρασε την πόρτα του χειρουργείου σε κλινική στο Λονδίνο το απόγευμα της Δευτέρας και πλέον αναρρώνει από το πρόβλημα που τον ταλαιπώρησε στον αριστερό αστράγαλο τον τελευταίο καιρό.

Ο Ολλανδός φουλ μπακ ήξερε ότι έπρεπε να πάρει δραστική απόφαση για τον τραυματισμό του, αλλά τώρα θα πρέπει να κάνει αρκετή υπομονή, από τη στιγμή που η επάνοδός του στη δράση υπολογίζεται περί τα τέλη του Μάρτη.

Στην Ίντερ θέλουν να κινηθούν για την απόκτηση δεξιού μπακ κατά τη διάρκεια του Ιανουρίου, ενώ μάλιστα, ο 29χρονος ποδοσφαιριστής δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2028.

sportfm.gr