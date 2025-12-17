ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Για τετράδα οι «αιώνιοι», για πλασάρισμα ο ΠΑΟΚ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Για τετράδα οι «αιώνιοι», για πλασάρισμα ο ΠΑΟΚ

Με τρεις αναμετρήσεις ολοκληρώνεται η League Phase του ανανεωμένου Κυπέλλου Ελλάδας.

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θέλουν νίκη ώστε να σκαρφαλώσουν στην τετράδα ενώ ο ΠΑΟΚ ψάχνει «τρίποντο» για καλύτερο πλασάρισμα.

 

 

 

Ο Παναθηναϊκός πηγαίνει στο «Ανθή Καραγιάννη» για το ματς με την Καβάλα που μόνο μαθηματικά έχει ελπίδες εισόδου στη 12άδα. Άλλωστε, οι «αργοναύτες» περισσότερο νοιάζονται για την αποφυγή του υποβιβασμού κι έρχονται από δύο σπουδαίες εκτός έδρας επιτυχίες (1-0 τον Μακεδονικό και 2-0 τον ΠΑΟΚ Β’). Οι «πράσινοι», από την άλλη, μετά τις ισοπαλίες με ΑΕΛ (2-2 εκτός) και Βικτόρια Πλζεν (0-0 εντός) επέστρεψαν στις επιτυχίες κερδίζοντας με 2-1 τον Βόλο, αλλά η απόσταση από την κορυφή όπου βρίσκεται ο Ολυμπιακός είναι μεγάλη (στο -13 με παιχνίδι λιγότερο).

 

Ο οποίος Ολυμπιακός περιμένει τον ΠΟΤ Ηρακλής στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Ο πρωτοπόρος της Super League κόντρα στον πρωτοπόρο του Α’ Ομίλου της Super League 2. Προφανώς κι η διαφορά είναι χαώδης, αλλά οι «κυανόλευκοι» έχουν δικαίωμα στην ελπίδα. Άλλωστε, φέτος μόνο από τον ΟΦΗ ηττήθηκαν (3-1 εκτός). Οι «ερυθρόλευκοι» έρχονται από το 0-0 με τον Άρη, αποτέλεσμα που έβαλε στοπ στο νικηφόρο σερί επτά αγωνιστικών για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ που σίγουρα θα κάνει αρκετές αλλαγές.

Στην Τούμπα, τέλος, ο ΠΑΟΚ θα προσπαθήσει να κλείσει τις πληγές που του άνοιξε η ήττα στο Περιστέρι από τον Ατρόμητο. Ήττα που τον έριξε από τη δεύτερη θέση κι ήταν η δεύτερη διαδοχική σε επίσκεψή του στην Αττική - είχε προηγηθεί το 2-1 στη Λεωφόρο από τον Παναθηναϊκό (9/11) τον οποίο περιμένει την Κυριακή (21/12) στη Θεσσαλονίκη. Η Μαρκό, όπως κι η Καβάλα, μόνο θεωρητικές ελπίδες πρόκρισης έχει. Σε κάθε περίπτωση, η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου διαγράφει εξαιρετική πορεία στον Β’ Όμιλο του πρωταθλήματος της Super League 2, όπου «βλέπει» συμμετοχή στα Play Off.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 5ης Αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας:

Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

16:00 «Ανθή Καραγιάννη», Καβάλα - Παναθηναϊκός

18:00 «Γεώργιος Καραϊσκάκης», Ολυμπιακός - ΠΟΤ Ηρακλής

20:00 Γήπεδο Τούμπας, ΠΑΟΚ - Μαρκό

 

 

 

 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ LEAGUE PHASE ΚΥΠΈΛΛΟΥ (2025/26)

                              ΣΥΝΟΛΟ     ΕΝΤΟΣ   ΕΚΤΟΣ

                         ΑΓ.   Ν-Ι-Η     Ν-Ι-Η   Ν-Ι-Η   ΤΕΡΜ.  ΒΑΘ.

 1. Λεβαδειακός           4    4-0-0     2-0-0   2-0-0   10-3   12

 2. ΑΕΚ                   4    4-0-0     2-0-0   2-0-0    6-1   12

 3. Άρης                  4    3-1-0     1-1-0   2-0-0    6-2   10

 4. Ολυμπιακός            3    3-0-0     1-0-0   2-0-0   12-3    9

 5. ΟΦΗ                   4    3-0-1     2-0-0   1-0-1    7-3    9

 6. Παναθηναϊκός          3    3-0-0     2-0-0   1-0-0    4-1    9

 7. Βόλος ΝΠΣ             4    2-1-1     1-1-0   1-0-1   10-7    7

 8. Ατρόμητος Αθηνών      4    2-1-1     1-0-1   1-1-0    7-5    7

 9. Κηφισιά               4    1-2-1     1-1-0   0-1-1    4-4    5

10. Αστέρας Τρίπολης      4    1-1-2     1-0-1   0-1-1    7-4    4

11. Παναιτωλικός          4    1-1-2     1-0-1   0-1-1    5-4    4

12. ΠΑΟΚ                  3    1-1-1     1-0-0   0-1-1    6-6    4

13. ΠΟΤ Ηρακλής           3    1-1-1     1-1-0   0-0-1    2-3    4

14. Athens Kallithea FC   4    1-0-3     1-0-1   0-0-2    3-5    3

15. Ελλάς Σύρου           4    1-0-3     1-0-1   0-0-2    8-13   3

16. Μαρκό                 3    0-1-2     0-1-1   0-0-1    3-6    1

17. Καβάλα                3    0-1-2     0-1-0   0-0-2    2-6    1

18. ΑΕΛ                   4    0-1-3     0-0-2   0-1-1    4-9    1

19. Ηλιούπολη             4    0-0-4     0-0-2   0-0-2    1-10   0

20. Αιγάλεω 1931          4    0-0-4     0-0-2   0-0-2    1-13   0


ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ομόνοια: Δίαυλος επικοινωνίας με τη Ραπίντ Βιέννης για τις ακαδημίες

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Προσήλωση χωρίς... εμπόδια

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Λαπόρτα: «Η Ρεάλ υποφέρει από οξεία Μπαρτσελονίτιδα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αντωνίου: «Όσα προσέφερα στον ΑΠΟΕΛ δεν ήταν αρκετά για να με καλέσει στα 99χρονα»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ολυμπιακός: Τουρκικό ενδιαφέρον για Τζολάκη – Η Μπεσίκτας ετοιμάζει μεγάλη πρόταση!

Ελλάδα

|

Category image

Έκανε επέμβαση ο Ντούμφρις, ψάχνεται για δεξί φουλ μπακ η Ίντερ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Για τετράδα οι «αιώνιοι», για πλασάρισμα ο ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

Κανονικά με ΑΕΛ ο Καμπρέρα, εκτός όμως με Ανόρθωση

ΑΕΚ

|

Category image

ΑΕΛ: Πότε θα λείψουν Ιμανισίμουε, Φεριέρ και Νατέλ

ΑΕΛ

|

Category image

Κοντά σε ομάδα από το MLS ο Λεβαντόφσκι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μουντιάλ 2026: Η FIFA κυκλοφόρησε περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων στα 60 ευρώ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Xάθηκε η νοστιμιά...

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Πουλήθηκε με ποσό - ρεκόρ η φανέλα Μαραντόνα από τον τελικό του '84

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Το τηλεοπτικό μενού της ημέρας (17/12)

TV

|

Category image

Kαταστροφικό τέταρτο δεκάλεπτο και ήττα από τη Βαλένθια για τον Ολυμπιακό

EUROLEAGUE

|

Category image

Διαβαστε ακομη