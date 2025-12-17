Για τετράδα οι «αιώνιοι», για πλασάρισμα ο ΠΑΟΚ

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θέλουν νίκη ώστε να σκαρφαλώσουν στην τετράδα ενώ ο ΠΑΟΚ ψάχνει «τρίποντο» για καλύτερο πλασάρισμα.

Ο Παναθηναϊκός πηγαίνει στο «Ανθή Καραγιάννη» για το ματς με την Καβάλα που μόνο μαθηματικά έχει ελπίδες εισόδου στη 12άδα. Άλλωστε, οι «αργοναύτες» περισσότερο νοιάζονται για την αποφυγή του υποβιβασμού κι έρχονται από δύο σπουδαίες εκτός έδρας επιτυχίες (1-0 τον Μακεδονικό και 2-0 τον ΠΑΟΚ Β’). Οι «πράσινοι», από την άλλη, μετά τις ισοπαλίες με ΑΕΛ (2-2 εκτός) και Βικτόρια Πλζεν (0-0 εντός) επέστρεψαν στις επιτυχίες κερδίζοντας με 2-1 τον Βόλο, αλλά η απόσταση από την κορυφή όπου βρίσκεται ο Ολυμπιακός είναι μεγάλη (στο -13 με παιχνίδι λιγότερο).

Ο οποίος Ολυμπιακός περιμένει τον ΠΟΤ Ηρακλής στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Ο πρωτοπόρος της Super League κόντρα στον πρωτοπόρο του Α’ Ομίλου της Super League 2. Προφανώς κι η διαφορά είναι χαώδης, αλλά οι «κυανόλευκοι» έχουν δικαίωμα στην ελπίδα. Άλλωστε, φέτος μόνο από τον ΟΦΗ ηττήθηκαν (3-1 εκτός). Οι «ερυθρόλευκοι» έρχονται από το 0-0 με τον Άρη, αποτέλεσμα που έβαλε στοπ στο νικηφόρο σερί επτά αγωνιστικών για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ που σίγουρα θα κάνει αρκετές αλλαγές.

Στην Τούμπα, τέλος, ο ΠΑΟΚ θα προσπαθήσει να κλείσει τις πληγές που του άνοιξε η ήττα στο Περιστέρι από τον Ατρόμητο. Ήττα που τον έριξε από τη δεύτερη θέση κι ήταν η δεύτερη διαδοχική σε επίσκεψή του στην Αττική - είχε προηγηθεί το 2-1 στη Λεωφόρο από τον Παναθηναϊκό (9/11) τον οποίο περιμένει την Κυριακή (21/12) στη Θεσσαλονίκη. Η Μαρκό, όπως κι η Καβάλα, μόνο θεωρητικές ελπίδες πρόκρισης έχει. Σε κάθε περίπτωση, η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου διαγράφει εξαιρετική πορεία στον Β’ Όμιλο του πρωταθλήματος της Super League 2, όπου «βλέπει» συμμετοχή στα Play Off.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 5ης Αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας: Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025 16:00 «Ανθή Καραγιάννη», Καβάλα - Παναθηναϊκός 18:00 «Γεώργιος Καραϊσκάκης», Ολυμπιακός - ΠΟΤ Ηρακλής 20:00 Γήπεδο Τούμπας, ΠΑΟΚ - Μαρκό

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ LEAGUE PHASE ΚΥΠΈΛΛΟΥ (2025/26) ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΑΓ. Ν-Ι-Η Ν-Ι-Η Ν-Ι-Η ΤΕΡΜ. ΒΑΘ. 1. Λεβαδειακός 4 4-0-0 2-0-0 2-0-0 10-3 12 2. ΑΕΚ 4 4-0-0 2-0-0 2-0-0 6-1 12 3. Άρης 4 3-1-0 1-1-0 2-0-0 6-2 10 4. Ολυμπιακός 3 3-0-0 1-0-0 2-0-0 12-3 9 5. ΟΦΗ 4 3-0-1 2-0-0 1-0-1 7-3 9 6. Παναθηναϊκός 3 3-0-0 2-0-0 1-0-0 4-1 9 7. Βόλος ΝΠΣ 4 2-1-1 1-1-0 1-0-1 10-7 7 8. Ατρόμητος Αθηνών 4 2-1-1 1-0-1 1-1-0 7-5 7 9. Κηφισιά 4 1-2-1 1-1-0 0-1-1 4-4 5 10. Αστέρας Τρίπολης 4 1-1-2 1-0-1 0-1-1 7-4 4 11. Παναιτωλικός 4 1-1-2 1-0-1 0-1-1 5-4 4 12. ΠΑΟΚ 3 1-1-1 1-0-0 0-1-1 6-6 4 13. ΠΟΤ Ηρακλής 3 1-1-1 1-1-0 0-0-1 2-3 4 14. Athens Kallithea FC 4 1-0-3 1-0-1 0-0-2 3-5 3 15. Ελλάς Σύρου 4 1-0-3 1-0-1 0-0-2 8-13 3 16. Μαρκό 3 0-1-2 0-1-1 0-0-1 3-6 1 17. Καβάλα 3 0-1-2 0-1-0 0-0-2 2-6 1 18. ΑΕΛ 4 0-1-3 0-0-2 0-1-1 4-9 1 19. Ηλιούπολη 4 0-0-4 0-0-2 0-0-2 1-10 0 20. Αιγάλεω 1931 4 0-0-4 0-0-2 0-0-2 1-13 0





ΑΠΕ-ΜΠΕ