Λαπόρτα: «Η Ρεάλ υποφέρει από οξεία Μπαρτσελονίτιδα»

«Βλέπω ότι η Μπαρτσελονίτιδα έχει ριζώσει στις καρδιές των οπαδών της Ρεάλ. Σημαίνει ότι ανησυχούν περισσότερο για εμάς παρά για αυτό που πραγματικά πρέπει να ανησυχούν.

Υποφέρει από οξεία Μπαρτσελονίτιδα η Ρεάλ και πρέπει να το κοιτάξουν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ισχυρός άνδρας των «μπλαουγκράνα», που αναφέρθηκε και στο πρότζεκτ της European Super League:

«Είναι πιθανόν να έχει αλλάξει η συζήτηση επειδή πριν από έναν χρόνο υπήρχε κάποια συμφωνία για ένα συγκεκριμένο πρότζεκτ που δεν έχει υλοποιηθεί. Η θέση μας είναι να καταλήξουμε σε συμφωνία με την UEFA, και πιστεύω ότι είναι το καλύτερο για τον σύλλογο».

SDNA