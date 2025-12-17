Ολυμπιακός: Τουρκικό ενδιαφέρον για Τζολάκη – Η Μπεσίκτας ετοιμάζει μεγάλη πρόταση!

Όπως αναφέρεται, ο προπονητής των «αετών», Σεργκέν Γιαλτσίν, έχει δώσει ιδιαίτερα θετική αξιολόγηση για τον διεθνή Έλληνα τερματοφύλακα, με αποτέλεσμα η περίπτωσή του να έχει ξεχωρίσει στη λίστα της τουρκικής ομάδας για τον Ιανουάριο.

Τα ίδια ρεπορτάζ υποστηρίζουν ότι η Μπεσίκτας είναι διατεθειμένη να κινηθεί δυναμικά για την απόκτηση του 23χρονου γκολκίπερ, φτάνοντας υπό προϋποθέσεις, ακόμη και σε πρόταση ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ προς τον Ολυμπιακό.

Παράλληλα, σημειώνεται πως ο Τζολάκης παρακολουθείται και από τη Λίβερπουλ, ενώ η τουρκική ομάδα σκοπεύει να ξεκινήσει άμεσα επαφές με τους «ερυθρόλευκους», είτε για συμφωνία τον Γενάρη είτε με ορίζοντα ολοκλήρωσης της μεταγραφής έως το καλοκαίρι του 2026.

Το πλάνο της Μπεσίκτας προβλέπει την ανανέωση της θέσης κάτω από τα δοκάρια, καθώς εξετάζεται η αντικατάσταση ενός εκ των Μερτ Γκιουνόκ ή Ερσίν Ντεστάνογλου.

Τη φετινή αγωνιστική περίοδο, ο Τζολάκης μετρά 19 εμφανίσεις με τον Ολυμπιακό σε Stoiximan Super League και Champions League, κρατώντας ανέπαφη την εστία του σε 10 παιχνίδια.