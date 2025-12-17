Αντωνίου: «Όσα προσέφερα στον ΑΠΟΕΛ δεν ήταν αρκετά για να με καλέσει στα 99χρονα»

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής του ΑΠΟΕΛ, Τάκης Αντωνίου, εξέφρασε δημόσια το παράπονό του μιλώντας στον Supersport 104 και στην εκπομπή «Δώδεκα στα ΣΠΟΡ» με τους Άλκη Μπότσο και Ανδρέα Πογιατζή.

«Θέλω να εκφράσω ένα παράπονο που έχω. Όσα πρόσφερα στο ΑΠΟΕΛ, φαίνεται πως δεν ήταν αρκετά για να με καλέσει ο τότε πρόεδρος του σωματείου, στην εκδήλωση των 99χρονων, όπου τιμήθηκαν άλλοι παλαίμαχοι. Δεν ήθελα ποτέ να το πω δημόσια, όμως δεν το άντεξα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Δεν ήθελα ποτέ να το πω δημόσια, αλλά επειδή αναφέρατε τους τίτλους, την παρουσία μου και τα λοιπά, δεν το άντεξε ο οργανισμός μου. Ίσως κάτι να συνέβη ή να έχει μαζί μου, δεν μπορεί να εξηγηθεί διαφορετικά. Πριν από μήνες όταν συνέβαιναν όλα αυτά με τους “8”, τον μοναδικό παλαίμαχο που έπαιρνε τηλέφωνο για να συντονίσει τους παλαίμαχους, ήταν εμένα. Δεν με μειώνει αυτό για όλα αυτά που πρόσφερα, αλλά είναι ένα παράπονα που έχω».