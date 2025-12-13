Ορίζει την τύχη της στο «σπίτι» της

Και τούτο, διότι με ενδεχόμενη νίκη εξασφαλίζει κατά 99% την απευθείας πρόκρισή της στους «16» της διοργάνωσης. Μία πρόκριση που κρατούσε στα χέρια της στο παιχνίδι με τη Χάκεν αλλά δέχθηκε απρόσμενα την ισοφάριση στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης.

Το γεγονός και μόνο ότι η ΑΕΚ παραμένει αήττητη στη League Phase του Conference, μετά από πέντε παιχνίδια (με μόλις ένα γκολ παθητικό), έχει ήδη εξασφαλισμένο εισιτήριο πρόκρισης στην επόμενη φάση, ενώ διατηρεί βάσιμες ελπίδες πρόκρισης στους «16» χωρίς καν να χρειαστεί να δώσει παιχνίδια πλέι οφ αυτό φανερώνουν τη δυναμική της ομάδας και το πόσο πολύ έχει «μεγαλώσει» τα τελευταία χρόνια. Το παιχνίδι-κλειδί για την ΑΕΚ στην τελευταία αγωνιστική θα είναι το Μάιντς-Σάμσουνσπορ. Αν ο αγώνας αυτός λήξει ισόπαλος και η ΑΕΚ κερδίσει τους Βορειομακεδόνες, τότε, η ομάδα της Λάρνακας τις προσπερνά και τις δύο. Καθοριστικό ρόλο στην πιθανή απευθείας είσοδο της ΑΕΚ στους «16» της διοργάνωσης ενδεχομένως να παίξει και… η Ομόνοια, εφόσον κερδίσει στο ΓΣΠ τη Ράκοφ και η ΑΕΚ κάνει το αυτονόητο στην «Αρένα».

Στη Σουηδία, η ΑΕΚ είχε καλή παρουσία και ήταν η ομάδα που απώλεσε τις πιο κλασικές ευκαιρίες, στο πρώτο μέρος με τον Ναούμ στο 28΄ (η κεφαλιά του αποκρούστηκε πάνω στη γραμμή τέρματος) και στην τελευταία φάση του αγώνα με δράστη τον Πονς. Ο Αλομέροβιτς ήταν καθοριστικός όποτε χρειάστηκε να επέμβει στο πρώτο μέρος. Στην επανάληψη η ΑΕΚ ήταν καλύτερη αλλά δεν κατάφερε να μετουσιώσει σε γκολ την ανωτερότητά της, με εξαίρεση το αυτογκόλ του Ελάντερ.

Στα θετικά καταγράφεται η επανεμφάνιση, μετά τον περασμένο Αύγουστο, του Άνχελ Γκαρσία, ο οποίος έπαιξε στα τελευταία λεπτά της συνάντησης. Χρόνο συμμετοχής πήραν και οι Καμπρέρα και Ρομπέρζ, οι οποίοι αναμένεται να είναι σε καλύτερο βαθμό ετοιμότητας ενόψει Ομόνοιας.

Ζητούμενο πια για την ΑΕΚ είναι η ομαλή μετάβαση από Ευρώπη στο εγχώριο πρωτάθλημα, όπου την περιμένει καθοριστικό ντέρμπι την ερχόμενη Δευτέρα. Η ομάδα προπονήθηκε χθες το πρωί στο Γκέτεμποργκ και στη συνέχεια πήρε τον δρόμο της επιστροφής.