ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τεράστιο το συνολικό χρέος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Τεράστιο το συνολικό χρέος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Τα οικονομικά δεδομένα των "κόκκινων διαβόλων", δεν είναι και τα καλύτερα δυνατά, καθώς το συνολικό χρέος τους αγγίζει περίπου 1,47 δισεκατομμύρια ευρώ) στο τέλος του τελευταίου τριμήνου, σύμφωνα με τους «Times».

Σ’ αυτό το ποσό περιλαμβάνονται ένα επιπλέον δάνειο 120 εκατομμυρίων ευρώ για τη χρηματοδότηση πρόσφατων μεταγραφών, ανεβάζοντας το συνολικό χρέος στα 854 εκατομμύρια ευρώ. Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ανέρχονται σε περίπου 246 εκατομμύρια ευρώ και οι τρέχουσες υποχρεώσεις σε περίπου 368 εκατομμύρια ευρώ, που αποτελούνται κυρίως από βραχυπρόθεσμα τέλη μεταγραφών. Παρά το επίπεδο αυτού του χρέους, τα μέτρα αναδιάρθρωσης και η κατάργηση σχεδόν 500 θέσεων εργασίας που εποπτεύονται από τον μειοψηφούντα μέτοχο Σερ Τζιμ Ράτκλιφ απέφεραν λειτουργικά κέρδη.

Μετά από χρηματοοικονομικά έξοδα περίπου 24 εκατομμυρίων ευρώ, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κατέγραψε ζημία προ φόρων ύψους 9,6 εκατομμυρίων ευρώ για το τρίμηνο. Οι πωλήσεις των Γκαρνάτσο και Άντονι, μαζί με το πρόγραμμα εξορθολογισμού, έχουν μειώσει το μερίδιο του μισθολογικού κόστους στα συνολικά έσοδα από 56% σε 52,5%. Στο γήπεδο, ο σύλλογος τα πάει ελαφρώς καλύτερα και οι «κόκκινοι διάβολοι» βρίσκονται αυτήν την στιγμή στην 6η θέση της Premier League.

 

Ertsports

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία ο Ρούμπεν Σεμέδο

Ελλάδα

|

Category image

Tόμας: «Αδύνατον να πεις όχι στον ΑΠΟΕΛ»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Τεράστιο το συνολικό χρέος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ορίζει την τύχη της στο «σπίτι» της

ΑΕΚ

|

Category image

Σε... ιλιγγιώδη ύψη οι τιμές των ξενοδοχείων για το Μουντιάλ 2026

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπακς: Αυτό περιμένουν για να συζητήσουν για ανταλλαγή του Αντετοκούνμπο

NBA

|

Category image

Άρσεναλ: Κοιτά τον Ροντρίγκο, «ματιές» και σε Λεάο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κορυφαίος προπονητής του μήνα στην Premier League ο Μαρέσκα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Stoiximan GBL: Στην «Sunel Arena» απέναντι στην ΑΕΚ ο Παναθηναϊκός

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ολυμπιακός: Δεν τρελαίνεται για μεταγραφές ο Μεντιλίμπαρ

Ελλάδα

|

Category image

Έφτασε η ώρα του ECOMMBX All Star Game 2025!

Κύπρος

|

Category image

Μπαπέ VS Παρί Σεν Ζερμέν: Το μυθικό ποσό που αξιώνει ο Γάλλος

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Άρης: Δύο λύσεις αριστερά και «γρίφος» στον άξονα για τον Χιμένεθ

Ελλάδα

|

Category image

Η Μπαρτσελόνα βρήκε τον διάδοχο του Λεβαντόφσκι και κοστίζει πολλά

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το έργο τους γίνεται πιο εύκολο

ΑΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη