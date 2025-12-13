Τεράστιο το συνολικό χρέος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Σ’ αυτό το ποσό περιλαμβάνονται ένα επιπλέον δάνειο 120 εκατομμυρίων ευρώ για τη χρηματοδότηση πρόσφατων μεταγραφών, ανεβάζοντας το συνολικό χρέος στα 854 εκατομμύρια ευρώ. Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ανέρχονται σε περίπου 246 εκατομμύρια ευρώ και οι τρέχουσες υποχρεώσεις σε περίπου 368 εκατομμύρια ευρώ, που αποτελούνται κυρίως από βραχυπρόθεσμα τέλη μεταγραφών. Παρά το επίπεδο αυτού του χρέους, τα μέτρα αναδιάρθρωσης και η κατάργηση σχεδόν 500 θέσεων εργασίας που εποπτεύονται από τον μειοψηφούντα μέτοχο Σερ Τζιμ Ράτκλιφ απέφεραν λειτουργικά κέρδη.

Μετά από χρηματοοικονομικά έξοδα περίπου 24 εκατομμυρίων ευρώ, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κατέγραψε ζημία προ φόρων ύψους 9,6 εκατομμυρίων ευρώ για το τρίμηνο. Οι πωλήσεις των Γκαρνάτσο και Άντονι, μαζί με το πρόγραμμα εξορθολογισμού, έχουν μειώσει το μερίδιο του μισθολογικού κόστους στα συνολικά έσοδα από 56% σε 52,5%. Στο γήπεδο, ο σύλλογος τα πάει ελαφρώς καλύτερα και οι «κόκκινοι διάβολοι» βρίσκονται αυτήν την στιγμή στην 6η θέση της Premier League.

Ertsports