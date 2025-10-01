ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Από το Σπλιτ ξεκίνησε η προετοιμασία του Κοντίδη για το 2026

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Από το Σπλιτ ξεκίνησε η προετοιμασία του Κοντίδη για το 2026

Μεγάλος στόχος για τον Παύλο Κοντίδη στη νέα σεζόν είναι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Μετά από μία σύντομη περίοδο διακοπών ο Παύλος Κοντίδης βρίσκεται εδώ και μια βδομάδα στο Σπλιτ της Κροατίας, όπου πραγματοποιεί το πρώτο μέρος της προετοιμασίας του ενόψει των αγωνιστικών υποχρεώσεων του για το 2026.

Κατά την περίοδο των διακοπών που ακολούθησαν το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Αυγούστου, ο Κύπριος ιστιοπλόος, πέραν από 5-6 ημέρες κατά τις οποίες έμεινε μακριά από οποιαδήποτε αθλητική δραστηριότητα, στη συνέχεια συνδύασε χαλαρές οικογενειακές στιγμές με γυμναστική και ποδήλατο, μπαίνοντας σταδιακά σε ρυθμούς προετοιμασίας που πλέον θα είναι σε πιο εντατικό βαθμό.

Με τη μετάβαση στο Σπλιτ, όπου θα παραμείνει μέχρι τις 17 Οκτωβρίου, για το πρώτο κύριο μέρος της προετοιμασίας του για τη νέα σεζόν, επανέρχεται στην καθιερωμένη ρουτίνα, υλοποιώντας το καθορισμένο πρόγραμμα για ετοιμασία ενόψει της νέας χρονιάς. «Οι μπαταρίες έχουν γεμίσει, η θέληση να μπω ξανά στο σκάφος το ίδιο. Όλα πάνε κατά πλάνο» επισημαίνει ο δις Αργυρός Ολυμπιονίκης στο Λονδίνο το 2012 και το Παρίσι το 2024.

Ο ιστιοπλόος του Ναυτικού Ομίλου Λεμεσού, που προέρχεται από μία επιτυχημένη χρονιά, το 2025, κατά την οποία οι μεγαλύτερες επιτυχίες ήταν ο αργυρό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Qingdao της Κίνας και το χάλκινο στο Grand Slam του Λος Άντζελες, ατενίζει τη νέα χρονιά με αισιοδοξία. «Είμαι ξανά πίσω στη ρουτίνα και την προετοιμασία μου, να ετοιμαστώ όσο καλύτερα μπορώ» αναφέρει ο Κοντίδης και συμπληρώνει: «το 2026 είναι μία γεμάτη χρονιά για να είμαι όσο μπορώ πιο έτοιμος, για να δώσω τον καλύτερο μου εαυτό».

Μεγάλος στόχος για τον Παύλο Κοντίδη στο 2026 είναι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το οποίο θα πραγματοποιηθεί τέλη Αυγούστου του 2026 στο Dún Laoghaire της Ιρλανδίας, καθώς και το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα γίνει μέσα Μαΐου στην Κροατία. Από εκεί και πέρα, στο προγραμματισμένο πλάνο είναι να αγωνιστεί εκ νέου στο Grand Slam στο Λος Άντζελες, μαζεύοντας επί ευκαιρίας ξανά πολύτιμα στοιχεία ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2028. Επίσης, τέλος Μαρτίου είναι προγραμματισμένο το 55ο Trofeo Princesa Sofia, στο οποίο συμμετέχει ανελλιπώς ο Παύλος Κοντίδης.

Super Grand Sponsor του Κοντίδη είναι η Freedom24, ενώ τον στηρίζει διαχρονικά η ΟΠΑΠ Κύπρου ως μεγάλος χορηγός. Τον χορηγούν η Ayia Napa Marina, το Ίδρυμα Λεβέντη και η Πετρολίνα. Υποστηρικτές είναι η Alassia NewShips Management, το Stelios Philanthropic Foundation, η VITA Group και η Hartmann Holdings LTD.

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Δύσκολο αλλά θα το παλέψει η Ανόρθωση με φόντο τους ομίλους του FIBA Europe Cup

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Από το Σπλιτ ξεκίνησε η προετοιμασία του Κοντίδη για το 2026

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Δεν έχει ευελιξία κινήσεων ο Ιδιάκεθ

ΑΕΚ

|

Category image

Η ματσάρα στη Βαρκελώνη μαγνητίζει τα βλέμματα από το δεύτερο... πιάτο του Champions League.

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΑΕΚ και Κεραυνός στο παρκέ για την πρώτη κούπα της σεζόν

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Βαριά μεν, «εντός προγράμματος» δε και απλά προχωρά...

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Κατέκτησε το τρόπαιο στο Πεκίνο ο Σίνερ και έφθασε τα 21!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Stoiximan: Ειδικές αποδόσεις στο UCL

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έξτρα μία αγωνιστική στον Μπρένο για «το μεσαίο δάχτυλο», πρόστιμο σε Ιδιάκεθ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Θα ήταν ένα καλό... γιατρικό στην ΑΕΛ στο ντεμπούτο Μαρτίνς

ΑΕΛ

|

Category image

Σε εννιά αγώνες έχει συμμετοχή σε 20 γκολ o απίστευτος Χάρι Κέιν!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χωρίς φόβο αλλά με πάθος και την παράδοση στο Λονδίνο ο Ολυμπιακός

Ελλάδα

|

Category image

Εκδίδονται τα πρώτα τρία εισιτήρια για τους «16»

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Μετά την παρέλαση, έχει... καναπέ - Το τηλεοπτικό μενού της Τετάρτης (01/10)

TV

|

Category image

Απρόοπτο με Φαμπιάνο και αμφίβολος για τη «μάχη» με Μάιντς

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη