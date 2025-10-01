Από το Σπλιτ ξεκίνησε η προετοιμασία του Κοντίδη για το 2026

Μετά από μία σύντομη περίοδο διακοπών ο Παύλος Κοντίδης βρίσκεται εδώ και μια βδομάδα στο Σπλιτ της Κροατίας, όπου πραγματοποιεί το πρώτο μέρος της προετοιμασίας του ενόψει των αγωνιστικών υποχρεώσεων του για το 2026.

Κατά την περίοδο των διακοπών που ακολούθησαν το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Αυγούστου, ο Κύπριος ιστιοπλόος, πέραν από 5-6 ημέρες κατά τις οποίες έμεινε μακριά από οποιαδήποτε αθλητική δραστηριότητα, στη συνέχεια συνδύασε χαλαρές οικογενειακές στιγμές με γυμναστική και ποδήλατο, μπαίνοντας σταδιακά σε ρυθμούς προετοιμασίας που πλέον θα είναι σε πιο εντατικό βαθμό.

Με τη μετάβαση στο Σπλιτ, όπου θα παραμείνει μέχρι τις 17 Οκτωβρίου, για το πρώτο κύριο μέρος της προετοιμασίας του για τη νέα σεζόν, επανέρχεται στην καθιερωμένη ρουτίνα, υλοποιώντας το καθορισμένο πρόγραμμα για ετοιμασία ενόψει της νέας χρονιάς. «Οι μπαταρίες έχουν γεμίσει, η θέληση να μπω ξανά στο σκάφος το ίδιο. Όλα πάνε κατά πλάνο» επισημαίνει ο δις Αργυρός Ολυμπιονίκης στο Λονδίνο το 2012 και το Παρίσι το 2024.

Ο ιστιοπλόος του Ναυτικού Ομίλου Λεμεσού, που προέρχεται από μία επιτυχημένη χρονιά, το 2025, κατά την οποία οι μεγαλύτερες επιτυχίες ήταν ο αργυρό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Qingdao της Κίνας και το χάλκινο στο Grand Slam του Λος Άντζελες, ατενίζει τη νέα χρονιά με αισιοδοξία. «Είμαι ξανά πίσω στη ρουτίνα και την προετοιμασία μου, να ετοιμαστώ όσο καλύτερα μπορώ» αναφέρει ο Κοντίδης και συμπληρώνει: «το 2026 είναι μία γεμάτη χρονιά για να είμαι όσο μπορώ πιο έτοιμος, για να δώσω τον καλύτερο μου εαυτό».

Μεγάλος στόχος για τον Παύλο Κοντίδη στο 2026 είναι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το οποίο θα πραγματοποιηθεί τέλη Αυγούστου του 2026 στο Dún Laoghaire της Ιρλανδίας, καθώς και το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα γίνει μέσα Μαΐου στην Κροατία. Από εκεί και πέρα, στο προγραμματισμένο πλάνο είναι να αγωνιστεί εκ νέου στο Grand Slam στο Λος Άντζελες, μαζεύοντας επί ευκαιρίας ξανά πολύτιμα στοιχεία ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2028. Επίσης, τέλος Μαρτίου είναι προγραμματισμένο το 55ο Trofeo Princesa Sofia, στο οποίο συμμετέχει ανελλιπώς ο Παύλος Κοντίδης.

Super Grand Sponsor του Κοντίδη είναι η Freedom24, ενώ τον στηρίζει διαχρονικά η ΟΠΑΠ Κύπρου ως μεγάλος χορηγός. Τον χορηγούν η Ayia Napa Marina, το Ίδρυμα Λεβέντη και η Πετρολίνα. Υποστηρικτές είναι η Alassia NewShips Management, το Stelios Philanthropic Foundation, η VITA Group και η Hartmann Holdings LTD.