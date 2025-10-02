ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Χάλκινος» στο Νέο Δελχί ο έφηβος Ανδρέας Ποντίκης!

Άλλο ένα σκοπευτικό  μετάλλιο για την Κύπρο, από τον συνήθη ύποπτο

Στους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου Σκοποβολής Εφήβων, ο νεαρός πέτυχε 121/150 και 43/50 στον τελικό και σήκωσε την κυπριακή σημαία, στον τρίτο ιστό της παγκόσμιας διοργάνωσης.

 Οι άλλοι δυο έφηβοι μας, Μάρκος Κοντόπουλος (119/125) και Σάββας Σαββίδης (113/125) τερμάτισαν στην έβδομη και 19η θέση αντίστοιχα.

 

Επιτυχιών συνέχεια, από την κυπριακή σκοποβολή και ιδιαίτερα από τη νέα «φουρνιά» των ταλαντούχων σκοπευτών μας! Μετά τον θρίαμβο των Πανευρωπαϊκών Αγώνων της Γαλλίας τον περασμένο Ιούλιο, με τα δυο χρυσά κι ένα αργυρό μετάλλιο των εφήβων μας, ο “χρυσός” έφηβος πανευρωπαιονίκης μας, Ανδρέας Ποντίκης, έκανε και πάλι το “θαύμα” του στην πρωτεύουσα της Ινδίας αυτή τη φορά… Στους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου Εφήβων στο Νέο Δελχί, ο νεαρός σκοπευτής, πέτυχε 121/125 στον προκριματικό και 43/50 στον τελικό και σήκωσε την κυπριακή σημαία στον τρίτο ιστό της διοργάνωσης, εξασφαλίζοντας για τη χώρα μας το χάλκινο μετάλλιο!

 

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Ιταλός Μάρκο Κόκο με 122/125 στον προκριματικό και 56/60 στον τελικό, ενώ το αργυρό μετάλλιο πήγε στη Φιλανδία με τον Ματίας Καουπίνεν (121/125 και 53/60). Οι άλλοι δυο κύπριοι διεθνείς Μάρκος Κοντόπουλος και Σάββας Σαββίδης, πέτυχαν 119/125 και 113/125 αντίστοιχα και τερμάτισαν στην έβδομη και 19η θέση. Η επιτυχία του νεαρού Ποντίκη καθώς η προσπάθεια των Κοντόπουλου και Σαββίδη, αξίζουν ιδιαίτερης μνείας, αφού οι τρεις έφηβοι ταξίδεψαν μόνοι τους για να εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στη μακρινή Ινδία, χωρίς συνοδό και χωρίς προπονητή, με έξοδα των οικογενειών τους και “πάλεψαν” μόνοι τους, τόσο στις προπονήσεις και στον αγώνα, όσο και στις πολύπλοκες διαδικασίες της εγγραφής τους και του εκτελωνισμού των όπλων και φυσιγγίων τους. 

 

Με το χάλκινο μετάλλιο του Ανδρέα Ποντίκη, η Κύπρος ανέβηκε στην όγδοη θέση του πίνακα των μεταλλίων ανάμεσα σε 19 χώρες και άλλους 40 αθλητές και αθλήτριες που αγωνίζονταν με τη σημαία της Διεθνούς Ομοσπονδίας! Την πρώτη θέση στον σχετικό πίνακα κατέκτησε η “οικοδέσποινα” Ινδία, με 26 μετάλλια (8 χρυσά, 10 αργυρά και 8 χάλκινα), τη δεύτερη οι αθλητές με τη σημαία της Διεθνούς Ομοσπονδίας με 12 μετάλλια (5 – 3 – 4) και την τρίτη η Ιταλία με 5 μετάλλια (2 – 2 -1). Για την αξιολόγηση της 8ης θέσης της Κύπρου, πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν και το γεγονός ότι η χώρα μας συμμετείχε μόνο σε ένα αγώνισμα, αυτό του σκητ εφήβων, ενώ οι πλείστες χώρες εξασφάλισαν τα μετάλλια τους σε 18 αγωνίσματα σταθερού στόχου και κυνηγετικού όπλου.

 

 

 

