Την Τρίτη διεκδικεί το 15ο της μετάλλιο σε Παγκόσμιο η Καρολίνα Πελενδρίτου

Το 15ο της μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα διεκδικεί την Τρίτη (23/9 – 15:15 CY) η Καρολίνα Πελενδρίτου, που θα κολυμπήσει στον τελικό των 100μ πρόσθιο (SB11), τελευταία κούρσα για το 2025. Η Καρολίνα έχει τη δεύτερη καλύτερη φετινή επίδοση με 1:24.06. Πρώτο χρόνο έχει η Ρωσίδα Daria Lukianenko 1.21.11 που κέρδισε και τα 50μ ελεύθερο την Κυριακή (21/9) όπου η Καρολίνα ήταν δεύτερη. Τρίτο χρόνο έχει η Ολλανδέζα Liesette Bruinsma που ήταν και τρίτη στο 50αρι.

Ερωτηματικό αποτελεί η Κινέζα Jia Ma που ήταν 7η στα 50μ. Είναι τεράστια αθλήτρια και δεν σηκώνει υποτίμηση. Η λογική λέει ότι τρεις από τις τέσσερις αυτές κοπέλες θα πάρουν τα μετάλλια. Η Ρωσίδα μεγάλο φαβορί για το χρυσό.

Τα αγωνίσματα της τρίτης ημέρας θα μεταδοθούν ζωντανά στον πιο κάτω σύνδεσμο.

https://www.youtube.com/watch?v=H3_aNS0Pz-U

Η Καρολίνα από το 2007 και εντεύθεν κερδίζει ανελλιπώς τα 100μ πρόσθιο, με εξαίρεση το 2019 όταν ήταν 7η.

«Ήταν ένα θαύμα»

Στον απόηχο του αργυρού στα 50μ ελεύθερο, του 14ου της μεταλλίου στο 14ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της καριέρας της, η Καρολίνα δεν ήθελε να πει πολλά. «Το ότι κέρδισα μετάλλιο εδώ ήταν ένα θαύμα. Από το μυαλό μου πέρναγε και το ενδεχόμενο ακόμα και να μην προκριθώ στον τελικό. Θα πούμε περισσότερα όταν έρθει η ώρα» ήταν το μήνυμα της και πρόσθεσε: «Η επιτυχία είναι ομαδική. Ευχαριστώ πολύ όλους τους στενούς μου συνεργάτες, που καθημερινά συμπορευόμαστε σε αυτό το ταξίδι, με τα πάνω και τα κάτω μας, πάντα με συνέπεια και αγάπη. Τον προπονητή των μεταλλίων Στέλιο Κακαβογιάννη, το βοηθό προπονητή Γιάννη Αλεξάκη, τον γυμναστή – υπεύθυνο ενδυνάμωσης Δημήτρη Κουλούρη, τον Γιώργο Λέων του «Ομοιοστάσις», τον φυσιοθεραπευτή Γεώργιο Παπαγεωργίου καθώς και όλα τα μέλη της αποστολής εδώ στη Σιγκαπούρη που στηρίζουν με κάθε τρόπο αυτήν την προσπάθεια: τον αρχηγό αποστολής Ευθύμιο Πολυδώρου, τη φυσιοθεραπεύτρια Ναυσικά Ατσιδάκου και φυσικά την προσωπική μου συνοδό Ετέρη Τοσουνίδη.

Για το 2025 την Καρολίνα Πελενδρίτου στηρίζουν η μεγάλη χορηγός της ΟΠΑΠ Κύπρου, καθώς επίσης η Χαραλαμπίδης / Κρίστης, το ΤΑΤΟΪ CLUB και η SWANS, επίσημος προμηθευτής εξοπλισμού της World Para-Swimming έως και το 2028, όπως ανακοινώθηκε πρόσφατα.