Ο Αμερικανός Χόκερ βρήκε «λύτρωση» με το χρυσό στα 5.000 μ., εκτός μεταλλίων ο Ινγκεμπρίγκτσεν

Ο Κόουλ Χόκερ, ο οποίος αποκλείστηκε από τα 1.500 μέτρα, λυτρώθηκε σήμερα (21/9) στα 5.000 μέτρα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου, εξασφαλίζοντας τον πρώτο του παγκόσμιο τίτλο.

Ο 24χρονος Αμερικανός, Ολυμπιονίκης στα 1.500 μέτρα, διέσχισε τη γραμμή τερματισμού σε 12 λεπτά και 58,30 δευτερόλεπτα … επανορθώνοντας για τον αποκλεισμό του.

Ο Βέλγος Ισαάκ Κιμέλι κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο σε 12:58,78, ενώ ο Γάλλος Τζίμι Γκρεσιέ κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο, προσθέτοντας στο εκπληκτικό χρυσό του στα 10.000 μέτρα στο Τόκιο.

Ο δύο φορές κάτοχος του τίτλου από τη Νορβηγία, Γιάκομπ Ινγκεμπρίγκτσεν, ο οποίος ταλαιπωρείται με τραυματισμό στον αχίλλειο τένοντα και μόλις που προκρίθηκε στον τελικό, οδήγησε για λίγο τον αγώνα, αλλά τερμάτισε 10ος σε 13:02,00.