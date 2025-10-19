Είναι στο χέρι της Ομόνοιας να το αποδείξει

Μετά το 0-0 με τον Άρη και την απομάκρυνση από την κορυφή, η Ομόνοια δεν έχει άλλο περιθώριο για απώλειες. Ειδικά σε παιχνίδια όπως το αποψινό (18:00) με αντίπαλο την Ε.Ν. Ύψωνα στο «Αμμόχωστος». Είναι το απόλυτο φαβορί και καλείται να το αποδείξιει και στον αγωνιστικό χώρο, ώστε να μείνει σε επαφή με την την 1η θέση και να ντοπαριστεί και ψυχολογικά ενόψει της ευρωπαϊκής δοκιμασίας με την Ντρίτα Κοσόβου (23/10). Ναι μεν ο αντίπαλος έχει δείξει κάποια καλά δείγματα γραφής αλλά οι πράσινοι με την ποιότητά τους, καλούνται να πάρουν το δεύτερο τους φετινό διπλό καθώς προηγήθηκε η πεντάρα επί της Ανόρθωσης. Στο πλευρό των παικτών του Χένινγκ Μπεργκ θα βρίσκονται και 1300 φίλοι της.

Ο Χένινγκ Μπεργκ έχει γεμίσει επιθετικά με την επάνοδο των Γιόβετιτς και Στεπίνσκι. Και νοουμένου πως ακολουθεί ευρωπαϊκό παιχνίδι, ενδεχομένως να καταρτίσει την ενδεκάδα του, έχοντας στο μυαλό και την εκτός έδρας μάχη με την Ντρίτα Κοσόβου (23/10). Δεν υπολογίζονται για την αποψινή μάχη, ο Άιτινγκ λόγω τραυματισμού αλλά και ο Μουσιαλόφσκι που δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή. Μία πιθανή ενδεκάδα θα αποτελείται από τους Φαμπιάνο, Κίτσο, Κουλιμπαλί, Αγκουζούλ, Μάριτς, Κούσουλο και Εβάντρο στο κέντρο, με τον Σεμέδο αριστερά, μάλλον τον Τάνκοβιτς δεξιά μιας και δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στο ευρωπαϊκό και τον Μαέ στην κορυφή. Δεν θα θεωρηθεί έκπληξη αν παίξει ο Παναγιώτου στην άμυνα ή ο Γιόβετιτς στο κέντρο αντί του Εβάντρο.