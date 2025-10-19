ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το ζητούμενο... η συνέπεια και η συνέχεια!

Επιστροφή στη δράση με στόχο το σερί

Μετά τη διακοπή λόγω των υποχρεώσεων των Εθνικών ομάδων, ο ΑΠΟΕΛ επιστρέφει στη δράση αντιμετωπίζοντας τον Ολυμπιακό, την Κυριακή (19/10, 19:00) στο ΓΣΠ, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan.

Οι «γαλαζοκίτρινοι», που προέρχονται από θετικό σερί, θέλουν να συνεχίσουν στον ίδιο ρυθμό, απέναντι σε μια ομάδα που μπορεί να φαντάζει θεωρητικά υποδεέστερη, αλλά δεν παύει να αποτελεί έναν πάντα επικίνδυνο αντίπαλο, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ντέρμπι Λευκωσίας.

Η διακοπή ίσως να μην ήρθε στην ιδανική στιγμή για ένα σύνολο που «έτρεχε», ωστόσο έδωσε στον Πάμπλο Γκαρσία τον χρόνο να δουλέψει περισσότερο με την ομάδα, να διορθώσει αδυναμίες και να προετοιμάσει καλύτερα το συγκρότημα του ενόψει της συνέχειας.

Στα αγωνιστικά, ο Σωτηρίου επέστρεψε σε ρυθμούς προπονήσεων, όμως δεν είναι ακόμα απόλυτα έτοιμος. Ο Διαμαντάκος είναι ξανά διαθέσιμος, ενώ οι Αμπάγκνα, Μαιόλι και Μπαλντέ παραμένουν εκτός πλάνων για διαφορετικούς λόγους.

ΑΠΟΕΛ

