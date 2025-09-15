ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έγραψε ιστορία ο Κουγιουμτσίδης: Πρώτος Έλληνας Παγκόσμιος Πρωταθλητής Πάλης

O Γιώργος Κουγιουμτσίδης έγραψε ιστορία στο Ζάγκρεμπ, καθώς κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 79κ. ελευθέρας ελευθέρας στο παγκόσμιο πρωτάθλημα πάλης, έγινε ο πρώτος Έλληνας που κατακτά την κορυφή του κόσμου στην κατηγορία ανδρών.

Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης έγραψε ιστορία με «χρυσά» γράμματα για την ελληνική πάλη. Ο 23χρονος νικώντας τον Λέβι Ντέιβιντ Χέινς από τις ΗΠΑ με 3-2 αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στα 79κ. ελευθέρας στο Ζάγκρεμπ.

Ο Κουγιουμτσίδης έγινε ο πρώτος Έλληνας παλαιστής που κατακτά χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία ανδρών. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Ζάγκρεμπ ο Κουγιουμτσίδης δεν είχε αντίπαλο στην κατηγορία του.

Την Κυριακή (14/9) αρχικά στον προκριματικό γύρο νίκησε τον Ιάπωνα, Ρουσονόκε Καμίγια με 10-0, στον γύρο των «16» τον Τούρκο, Του Αγιέχου με 11-0, στον προημιτελικό τον Τζαμπραΐλ Γκατζίεφ από το Αζερμπαϊτζάν με 8-0 και στον ημιτελικό τον Ιρανό, Μοχάμαντ Νοκοντί με 8-3, εξασφαλίζοντας μίνιμουμ το ασημένιο μετάλλιο.

Ο Κουγιουμτσίδης, μετά την απογοήτευση από την περσινή παρουσία στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, επέστρεψε δριμύτερος.

Πριν από δύο μήνες κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ranking Series της Ουγγαρίας και τώρα έφθασε στη μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας του.

Ένα χρυσό μετάλλιο που έρχεται να προστεθεί στους τρεις διαδοχικούς τίτλους στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα U23 (Πλόβντιβ 2022, Βουκουρέστι 2023, Μπακού 2022) και στο χρυσό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών στο Βουκουρέστι το 2023.

Την Τετάρτη (17/9) σειρά παίρνει από ελληνικής πλευράς η Μαρία Πρεβολαράκη στα 53κ., που βρίσκεται στο Ζάγκρεμπ με τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης.

gazzetta.gr

 

