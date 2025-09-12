Οι δρομείς του ΑΠΟΕΛ συνεχίζουν να γράφουν ιστορία στο μακρινό Σίδνεϊ!

Το Τμήμα Δρομέων ΑΠΟΕΛ συνεχίζει να κάνει περήφανη την Κύπρο και τον Σύλλογο, με τις παρουσίες του σε μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις. Αυτή τη φορά, το γαλαζοκίτρινο ταξίδι έφτασε μέχρι το Σίδνεϊ της Αυστραλίας, όπου οι αθλητές μας Ελίσσα Λοΐζα και Λεωνίδας Μαραγκός συμμετείχαν με επιτυχία στον Μαραθώνιο της πόλης, στις 31 Αυγούστου.

Ταξίδεψαν 14.400 χιλιόμετρα μακριά από την Κύπρο και ύψωσαν ψηλά τα λάβαρα του ΑΠΟΕΛ στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Ο λόγος για τους αθλητές μας Ελίσσα Λοΐζα και Λεωνίδα Μαραγκό, οι οποίοι αγωνίστηκαν με επιτυχία στο Μαραθώνιο του Σίδνεϊ στις 31 Αυγούστου.

Ωστόσο, αυτό δεν αποτελεί το μακρύτερο ταξίδι του Τμήματος Δρομέων ΑΠΟΕΛ, αλλά το τρίτο μεγαλύτερο στη σειρά. Για την ιστορία, το ρεκόρ κατέχει ο τριαθλητής μας Ρίκος Φλωρεντιάδης, με τη συμμετοχή του στο IRONMAN της Νέας Ζηλανδίας (16.800 χλμ από την Κύπρο) το 2020. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η αθλήτριά μας Σοφία Κυριάκου, η οποία το 2019 ταξίδεψε μέχρι τη μακρινή Τασμανία (15.000 χλμ από την Κύπρο) όπου αγωνίστηκε στον Bellerive Park Run (5km), και κατέκτησε μάλιστα και την πρώτη θέση,

Ayia Napa Running under the Moon

Το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, περισσότεροι από 10 αθλητές μας έδωσαν το παρών στο πρώτο Running under the Moon στην Αγία Νάπα, τιμώντας για ακόμη μια φορά τα χρώματα του ΑΠΟΕΛ..

Το Τμήμα Δρομέων ΑΠΟΕΛ

Νοέμβριος 2013, η γαλαζοκίτρινη τρέχει τον πρώτο της Μαραθώνιο, στην πρωτεύουσα των Ελλήνων στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας. Λίγους μήνες μετά η κοινή ιδέα ωρίμασε με αποτέλεσμα τον Μάη του 2014, να συσταθεί το Τμήμα Δρομέων ΑΠΟΕΛ αποτελούμενο από μια ομάδα αγνών οπαδών και πιστών Δρομέων. Σκοπός τους να συνδυάσουν την αγάπη τους για το ΑΠΟΕΛ, με το πάθος τους για το τρέξιμο.

Το Τμήμα Δρομέων με τη δημιουργία του αναβίωσε το Τμήμα Στίβου του Σωματείου ΑΠΟΕΛ, το οποίο ήταν υπεύθυνο για να προστεθεί το “Α” στον ΠΟΕΛ και να μετονομαστεί το 1928 σε ΑΠΟΕΛ. Στα χρόνια που ακολούθησαν αρκετοί σπουδαίοι αθλητές συμμετείχαν σε αγώνες στίβου με την γαλαζοκίτρινη. Φάρος όλων όμως, ήταν ο ήρωας μας Μιχαλάκης Καραολής, ο οποίος αγωνιζόταν με τα χρώματα του ΑΠΟΕΛ στις μεσαίες αποστάσεις.

Το Τμήμα Δρομέων ΑΠΟΕΛ έχει να επιδείξει πλούσιο έργο. Αποτελούμενο από 400 και πλέον αθλητές έχει συμμετοχές σε μεγάλες διοργανώσεις Μαραθωνίων, σε Διεθνές Μίτινγκ Στίβου και σε αγώνες τριάθλου. Αρκετοί αθλητές του έχουν μεγάλες διακρίσεις τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

Η γαλαζοκίτρινη φανέλα με την ελληνική σημαία και το "Δεν Ξεχνώ” ταξιδεύει σε όλες τις γωνιές της γης, με οδηγό τους γαλαζοκίτρινους δρομείς.

Περισσότερα στο www.apoelrunners.com.