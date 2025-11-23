Ο Ζίνι επέστρεψε μετά από δύο μήνες και λύτρωσε την Ένωση

Η ΑΕΚ πήρε τη μάχη με τον Άρη στην OPAP Arena με το… αγαπημένο της σκορ, 1-0. Το χρυσό γκολ για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς πέτυχε ο Ζίνι στο 77ο λεπτό με ωραία κεφαλιά μετά από γέμισμα του Πέτρου Μάνταλου.

Η Ένωση ήταν εκείνη που πατούσε καλύτερα και είχε τις περισσότερες ευκαιρίες για γκολ, όμως είχε και ο Άρης τις στιγμές του. Μάλιστα οι κίτρινοι είχαν και δοκάρι με τον Παναγίδη στο 33ο λεπτό, όπως και η ΑΕΚ με το ωραίο τελείωμα του Ρέλβας στο 67ο λεπτό.

Τιμώμενο πρόσωπο της βραδιάς ο Μανόλο Χιμένεθ που αντιμετώπισε για πρώτη φορά την ΑΕΚ ως αντίπαλος, ενώ μεγάλος άτυχος ο Αλφαρέλα λόγω του σοβαρού τραυματισμού που υπέστη.

Η ΑΕΚ με αυτό το τρίποντο έφτασε τους 25 βαθμούς και είναι στο -3 από τον Ολυμπιακό και το -1 από τον ΠΑΟΚ. Αντίθετα ο Άρης παρέμεινε στην έβδομη θέση με 13 βαθμούς.

Αποθεώθηκε ο Χιμένεθ, έτσι παρατάχθηκαν οι δύο ομάδες

Ο αγώνας ξεκίνησε με την ΑΕΚ να τιμά τον Μανόλο Χιμένεθ. Αρχικά με ένα VIDEO στα μάτριξ του γηπέδου με όσα πέτυχε ο Ανδαλουσιανός τεχνικός στον πάγκο της Ένωσης, ύστερα με τιμητική πλακέτα από τον Μάριο Ηλιόπουλο αλλά και με μια ανθοδέσμη από τους οργανωμένους. Όλο το κοινό τον αποθέωσε.

Ο Μάρκο Νίκολιτς παρέταξε την Ένωση με τον Ζίνι στο αρχικό σχήμα μετά από τουλάχιστον δύο μήνες, στο πλάι του Λούκα Γιόβιτς κάτι που ήθελε να κάνει εδώ και αρκετό καιρό. Παραλλήλα επανεμφανίστηκε ο ρόμβος με Πινέδα, Μάνταλο, Ζοάο Μάριο και Καλοσκάμη.

Στην αντίπερα όχθη ο Χιμένεθ έδωσε φανέλα βασικού στον Αλφαρέλα αντί του Σίστο, όπως και στον Μιχάλη Παναγίδη. Εκτός αρχικού σχήματος έμεινε και ο Φαμπιάνο, παρότι κατάφερε να βρεθεί σε αποστολή.

Η ΑΕΚ είχε τις ευκαιρίες στο πρώτο μέρος, ο Άρης το δοκάρι

Η Ένωση μπήκε πιο δυνατά στο ματς και απείλησε πρώτη. Το σουτ του Καλοσκάμη στο 3′ κόπηκε από τους αμυνόμενους του Άρη, ενώ η προσπάθεια του Ζοάο Μάριο έξω από την περιοχή μετά από πάσα του Γιόβιτς ήταν εύκολη λεία για τον Διούδη.

Ο Άρης απείλησε για πρώτη φορά στο έξι με μια στατική φάση. Οι φιλοξενούμενοι επιχείρησαν κομπίνα, ο Κάρλες Πέρεθ εκτέλεσε το σουτ, αλλά ο Στρακόσα μάζεψε την μπάλα.

Στο έβδομο λεπτό ο Πινέδα έγινε αποδέκτης της μπάλας μέσα στην περιοχή μετά από πάσα του Ζίνι, όμως το τελείωμά του δεν ήταν καλό. Αντίθετα ο Μάνταλος έπιασε ένα δυνατό σουτ εκτός περιοχής στο 12ο λεπτό που δυσκόλεψε τον Διούδη, όμως παραχώρησε κόρνερ.

Ο Λούκα Γιόβιτς απείλησε για πρώτη φορά στο 17ο λεπτό, με κεφαλιά μετά από γλυκιά εκτέλεση φάουλ του Μάνταλου. Ο Σέρβος είχε ευκαιρίες για πάσα, αλλά προτίμησε να εκτελέσει μόνος με την μπάλα να περνάει εκτός. Στο 23ο λεπτό ο Καλοσκάμης έπιασε ένα γεμάτο συρτό σουτ, όμως η μπάλα πέρασε άουτ.

Η Ένωση προσπαθούσε να κυκλοφορήσει την μπάλα, ενώ ο Άρης οχυρωνόταν στα καρέ του. Ο Ρότα σε μια από τις πολλές προωθήσεις του εκτέλεσε από το ύψος του πέναλτι μετά από ωραία ενέργεια του Ζοάο Μάριο, όμως η προσπάθειά του έσκασε και ο Διούδης τη μάζεψε.

Ο Άρης έδειξε τα δόντια του δύο λεπτά μετά. Ο Παναγίδης βρήκε κενό χώρο εκτός περιοχής, δοκίμασε ένα ωραίο συρτό σουτ που σταμάτησε στο δοκάρι του Στρακόσα, ενώ στη συνέχεια οι φιλοξενούμενοι δεν μπόρεσαν να γίνουν απειλητικοί.

Η τελευταία αξιοσημείωτη φάση του πρώτου μέρους ήταν ένα σουτ που επιχείρησε ο Καλοσκάμης μέσα από την περιοχή, όμως η προσπάθειά του πέρασε αρκετά άουτ, ενώ ο Αλφαρέλα δοκίμασε κι αυτός την τύχη του με ένα ωραίο σουτ, αλλά ο Στρακόσα ήλεγχε τη φάση.

Ο Ρέλβας λίγο έλειψε να πετύχει γκολάρα, ο Ζίνι έκανε τη δουλειά

Η πρώτη φάση στο δεύτερο μέρος έγινε δευτερόλεπτα μετά από την έναρξη του αγώνα. Ο Ζίνι έφυγε ωραία στην αντεπίθεση αποφεύγοντας τον Ρόουζ, μπήκε στην περιοχή, αλλά η προσπάθειά του κατέληξε στην εξωτερική πλευρά των διχτυών.

Ο Άρης απάντησε με μια πολύ καλή φάση. Ο Πέρεθ μπήκε ωραία στην περιοχή στην πλάτη του Πενράις και πλάσαρε προς την εστία, όμως ο Στρακόσα του έκοψε το οπτικό πεδίο.

Στο 53ο λεπτό η Νέα Φιλαδέλφεια πάγωσε λόγω του σοβαρού τραυματισμού του Αλφαρέλα στο μετατάρσιο, καθώς χρειάστηκε να του κόψουν το παπούτσι για να το βγάλουν. Στο 57ο λεπτό ο Γιόβιτς βρέθηκε σε θέση βολής όμως ο Διούδης τον σταμάτησε, ενώ υπήρξαν και φωνές για πέναλτι πάνω στον Σέρβο.

Από τη γλυκιά εκτέλεση του Μάνταλου, ο Μουκουντί πήρε την κεφαλιά στην καρδιά της άμυνας του Άρη, όμως η προσπάθειά του πέρασε λίγο άουτ. Στο 67ο λεπτό η Ένωση άγγιξε το γκολ με το υπέροχο σουτ που έπιασε ο Ρέλβας έξω από την περιοχή, το οποίο όμως σταμάτησε στο δοκάρι του Διούδη. Ο Γιόβιτς στη συνέχεια δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα.

Οι κιτρινόμαυροι συνέχισαν να πιέζουν τα αντίπαλα καρέ. Στο 69ο λεπτό το πλασέ του Ζοάο Μάριο μέσα από την περιοχή πέρασε άουτ, ενώ την ίδια τύχη είχε και προσπάθεια του Γιόβιτς στο 75′. Αντίθετα ο Ζίνι βρήκε τη λύση στο 77ο λεπτό με την ωραία κεφαλιά μετά από γέμισμα του Μάνταλου.

Ο Άρης προσπάθησε να απαντήσει στο γκολ και να πάρει έστω τον βαθμό, όμως απείλησε μόνο με ένα μακρινό σουτ του Μόντσου που πέρασε άουτ. Αντίθετα η ΑΕΚ απείλησε σε δύο περιπτώσεις και για δεύτερο γκολ, αλλά το 1-0 έμεινε μέχρι το τέλος.

Οι αρχικές συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πενράις (68′ Πήλιος), Πινέδα, Μάνταλος, Ζοάο Μάριο, Καλοσκάμης (68′ Κοϊτά), Ζίνι, Γιόβιτς.

Άρης: Διούδης, Τεχέρο, Φαντιγκά, Σάντμπεργκ (46′ Ρόουζ), Άλβαρο, Ροντρίγκεθ, Ράτσιτς, Παναγίδης, Αλφαρέλα (53′ λ. τρ. Ντούντου), Πέρεθ, Μορόν.

sport24.gr