Ο Φερστάπεν κέρδισε στο νήμα τον Νόρις και πήρε την pole position στη Μόντσα

Ο Μαξ Φερστάπεν ο απόλυτος κυρίαρχος της Formula 1! Στις κατακτήριες της Μόντσα, σε μια μάχη που κρίθηκε στο νήμα, ο Ολλανδός άφησε πίσω του τον Λάντο Νόρις με ελάχιστη διαφορά, καταρρίπτοντας ταυτόχρονα το ρεκόρ πίστας!

Στο Q1, η Mercedes έδειξε τα... δόντια της με τον Τζορτζ Ράσελ να σημειώνει τον ταχύτερο γύρο (1:19.414), όντας μάλιστα ο μόνος οδηγός που το πέτυχε με τη medium γόμα, την ώρα που όλοι οι υπόλοιποι φορούσαν τη soft. Πολύ καλή εμφάνιση έκανε και ο Γιούκι Τσουνόντα που πήρε την τέταρτη θέση, ενώ ο Κάρλος Σάινθ με τη Williams έκλεισε την πεντάδα. Εκτός συνέχειας έμειναν οι Χάτζαρ, Στρολ, Κολαπίντο, Γκασλί και Λόσον.

Στο Q2, ο Φερστάπεν ανέβασε ρυθμό και βρέθηκε στην κορυφή με 1:19.140, μπροστά από τον εντυπωσιακό Κίμι Αντονέλι που μόλις είχε σωθεί στο Q1. Ο Όσκαρ Πιάστρι τερμάτισε τρίτος, μπροστά από τον Ράσελ, ενώ ο Νόρις κινδύνευσε αλλά τελικά προκρίθηκε πέμπτος. Οι δύο Ferrari έμειναν στην έκτη και ένατη θέση (Λεκλέρ και Χάμιλτον αντίστοιχα), ενώ ο Τσουνόντα ήταν ο τελευταίος που πέρασε στο Q3. Εκτός έμειναν Μπέρμαν, Χούλκενμπεργκ, οι δύο Williams και ο Οκόν.

Στην τελική μάχη του Q3, ο Φερστάπεν έγραψε αρχικά 1:18.923, βάζοντας υποψηφιότητα για την pole, μπροστά από τον Λεκλέρ και τον Πιάστρι. Ο Χάμιλτον ήταν τέταρτος αλλά με ποινή πέντε θέσεων, ενώ ο Ράσελ ήταν πέμπτος.

Στην τελευταία του προσπάθεια, ο Ολλανδός επιβεβαίωσε την κυριαρχία του με 1:18.792, κατακτώντας την pole position στη Μόντσα, μόλις μπροστά από τον Νόρις και τον Πιάστρι. Οι Ferrari τερμάτισαν τέταρτη και πέμπτη, οι Mercedes έκτη και έβδομη, με τον Μπορτολέτο όγδοο και τους Αλόνσο – Τσουνόντα να συμπληρώνουν την πρώτη δεκάδα.