Τι έκαναν οι πέντε ιστιοπλόοι στο Μάρσταντ της Σουηδίας

Ολοκληρώθηκε στο Μάρσταντ της Σουηδίας το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα με τη συμμετοχή πέντε Κύπριων αθλητών μας.Ο Παύλος Κοντίδης στην κατηγορία ILCA7 κατέλαβε την 24η θέση, έχοντας μία κούρσα που δεν τερμάτισε κάτι που του στοίχισε ένα καλύτερο αποτέλεσμα.

Ο πρωταθλητής μας θα πάρει κάποιες απαραίτητες ανάσες και σιγά-σιγά θα αρχίσει προετοιμασία για τις επόμενες αγωνιστικές του υποχρεώσεις.

Στην κατηγορία ILCA6 στις γυναίκες η πρωταθλήτρια μας Μαριλένα Μακρή τερμάτισε στην 55η θέση, ενώ στους άνδρες είχαμε πολύ καλές παρουσίες με τον Χάρη Νικολάου να τερματίζει 12ος, τον Μάρκο Παναγίδη στην 14η θέση (12ος στους U21) και τον Ανατόλι Ζουμπόφσκι στην 18η θέση (16ος στους U21).