Το τριήμερο 3-5 Απριλίου 2026 ο μεγάλος ποδηλατικός αγώνας Cyprus Gran Fondo

Σε έξι μήνες ακριβώς, από τις 3 μέχρι τις 5 Απριλίου 2026, η καρδιά της παγκόσμιας ποδηλασίας θα χτυπήσει ξανά στην Κύπρο, με τη διεξαγωγή ενός από τους κορυφαίους και μεγαλύτερους ποδηλατικούς αγώνες που γίνεται στο νησί, του Cyprus Gran Fondo.

Ενός αγώνα που κάθε χρόνο μαζεύει εκατοντάδες αθλητές και αθλήτριες από όλο τον κόσμο. Στην περσινή διοργάνωση συμμετείχαν περισσότεροι από 400 ποδηλάτες από 37 χώρες. Με βάση τις μέχρι στιγμής δηλώσεις συμμετοχής για το Cyprus Gran Fondo 2026, ενδεχομένως η επικείμενη διοργάνωση να ξεπεράσει αυτούς τους αριθμούς.

Το Cyprus Gran Fondo, το οποίο διεξάγεται από την Activate Cyprus, εταιρεία που ειδικεύεται εδώ και πολλά χρόνια στον ποδηλατικό και τριαθλητικό τουρισμό, αποτελεί έναν τριήμερο αγώνα που προσφέρει υψηλή πρόκληση για τους συμμετέχοντες και υπόσχεται μοναδικές εμπειρίες στους λάτρεις της ποδηλασίας.

Πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2013, ως Volkswagen Cyprus Cycling Tour, ενώ από το 2017 συμπεριλαμβάνεται στο καλεντάρι του UCI Gran Fondo World Series. Επίκεντρο της τριήμερης δράσης είναι η Πάφος, με την περιοχή να επωφελείται σημαντικά από την κάθοδο εκατοντάδων ποδηλατών από όλο τον κόσμο.

Σημαντικός παράγοντας στην προσέλκυση ποδηλατών, τόσο από την Κύπρο, όσο και από το εξωτερικό, αποτελεί το γεγονός ότι το 25% θα έχει την ευκαιρία να εξασφαλίσει τη δυνατότητα πρόκρισης στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Ο τελικός θα γίνει στην Ιαπωνία, μία χώρα με μεγάλη παράδοση στην ποδηλασία και συνεπώς αποτελεί επιπλέον κίνητρο για πολλούς ποδηλάτες να πετύχουν την πρόκριση και να ταξιδέψουν στην πανέμορφη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου.

Ο αγώνας τελεί υπό την αιγίδα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή στο Cyprus Gran Fondo 2026 στο https://www.activatecyprus.com/granfondocyprus.