Ένας χρόνος από το 2ο Ολυμπιακό μετάλλιο της Κύπρου - Ο Κοντίδης μιλάει για εκείνες τις μοναδικές στιγμές

Συμπληρώθηκε ένας χρόνος από την ημέρα που ο Παύλος Κοντίδης στη Μασσαλία χάριζε στην Κύπρο το πρώτο της Ολυμπιακό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες «Παρίσι 2024» και συγκεκριμένα το αργυρό.

Ήταν 7 Αυγούστου 2024 όταν έγινε κατορθωτή η διεξαγωγή της κούρσας μεταλλίων – είχε αναβληθεί την προηγούμενη λόγω άπνοιας, με τον Κύπριο ιστιοπλόο να ανεβαίνει για δεύτερη φορά στο βάθρο Ολυμπιακών Αγώνων, δώδεκα χρόνια μετά το αργυρό στο Γουέιμουθ, στο «Λονδίνο 2012». Τότε το μετάλλιο το είχε φορέσει το στήθος στις 6 Αυγούστου.

«Το άγχος ήταν μεγάλο»

«Κανονικά θα έπρεπε να μιλάμε για τις 6 Αυγούστου, που θα ήταν η ίδια ημερομηνία με το 2012, όμως η άπνοια διαφοροποίησε το πρόγραμμα» σημειώνει ο ιστιοπλόος του Ναυτικού Ομίλου Λεμεσού και συνεχίζει εξιστορώντας τις στιγμές αναμονής μέχρι να φυσήξει: «Θυμάμαι που ξάπλωνα στο σκάφος, προσπαθούσα να μην αφήνω το μυαλό μου να ταξιδεύει. Είμαστε άνθρωποι, η πίεση και το άγχος μεγάλο. Έμεινα συγκεντρωμένος, προσπαθούσα να κρατώ τις αναπνοές μου, να είμαι στο παρόν».

Ο Παύλος Κοντίδης είχε επιπλέον να διαχειριστεί και την αγωνία της εφαρμογής του κατάλληλου πλάνου, καθώς ήταν στην πιο δύσκολη θέση, αφού από τη μια, ως δεύτερος, κυνηγούσε τον Αυστραλό Matt Wearn που ήταν στην πρωτοπορία, αλλά παράλληλα θα έπρεπε να προστατέψει και μία θέση στο βάθρο με τον Περουβιανό Stefano Peschiera και τον Βρετανό Michael Beckett να καραδοκούν.

Στιγμές ανείπωτης χαράς…

«Θυμάμαι στα τελευταία πρίμα, όταν αντιλαμβάνεσαι ότι όλα έρχονται στο τέλος τους, άρχισαν να δημιουργούνται τα συναισθήματα, η περηφάνεια. Με το που τερμάτισα, υπάρχει μία φωτογραφία που παίρνω νερό με το καπέλο μου από τη θάλασσα, πηγαίνω στον προπονητή μου, κλαίμε και οι δυο, αγκαλιαζόμαστε. Φωτογραφίες που σημαίνουν όχι μόνο χίλιες λέξεις, αλλά χίλια συναισθήματα» λέει ο δις Αργυρός Ολυμπιονίκης και προσθέτει: «Όταν έφθασα στη στεριά, όλοι με τις κυπριακές σημαίες να φωνάζουν το όνομά μου ρυθμικά. Να βλέπω τη γυναίκα μου, τον γιο μου, να τους αγκαλιάζω. Να κρατώ τη γυναίκα μου 10-12 δευτερόλεπτα και να κλαίμε και οι δυο από συγκίνηση και περηφάνεια. Ο πατέρας μου, η μητέρα μου, τα αδέλφια μου, οι φίλοι μου, όλοι συγκινημένοι, όλοι εκεί μαζί αγκαλιασμένοι, μια γροθιά».

Το πλάνο ήταν άμυνα για το αργυρό

Την 6η Αυγούστου 2024 δεν κατέστη δυνατόν να διεξαχθεί η τελική ιστιοδρομία λόγω της άπνοιας, έτσι οι αθλητές επέστρεψαν για την κούρσα μεταλλίων την επόμενη ημέρα, που αποδείχθηκε και πάλι περιπετειώδης, αφού υπήρξαν δύο ακυρώσεις, η μία στην αρχή και η άλλη σε πιο προχωρημένη φάση της κούρσας.

«Αντιλαμβάνεστε πόσο ψυχοφθόρο ήταν αυτό το πράγμα και συναισθηματικά. Δυο μέρες να περιμένεις να τερματίσεις την κούρσα, να ολοκληρώνεις τον ολυμπιακό κύκλο που κράτησε τρία χρόνια...» σημειώνει ο Παύλος Κοντίδης, ο οποίος στην τακτική του προτίμησε – όπως είχε προαποφασιστεί με τον προπονητή του, Γιόζο Γιάκελιτς - να παίξει... άμυνα για να κρατήσει μία θέση στο βάθρο. Eν τέλει τερμάτισε δεύτερος πίσω από τον Αυστραλό Wearn και κράτησε τη δεύτερη θέση γενικής. Από εκείνο το σημείο και έπειτα εξελίχθηκαν σκηνές συγκίνησης και χαράς.

Οι μοναδικές αυτές στιγμές για τον κυπριακό αθλητισμό στη Μασσαλία έκλεισαν με πάρτι στον λόφο πάνω από την μαρίνα της Μασσαλίας, στο σπίτι όπου διάμενε ο Παύλος Κοντίδης και η ομάδα του σε όλη τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων «Παρίσι 2024». «Χόρεψα και ένα ζεμπέκικο και έτσι απολαύσαμε αυτές τις στιγμές...» καταλήγει με ένα χαμόγελο στα χείλη ο μοναδικός Κύπριος αθλητής που έχει στην κατοχή του Ολυμπιακό μετάλλιο από το 1980 που το νησί μας συμμετέχει ως ανεξάρτητο κράτος στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Συλλεκτική Φανέλα

Με την ευκαιρία της διπλής επετείου από τα δύο Ολυμπιακά μετάλλια στο pksailingshop.com διατίθεται προς πώληση, επετειακή, συλλεκτική φανέλα «Λονδίνο 2012 – Παρίσι 2024» σε χρωματισμού λευκού και μπλε. Όλα τα καθαρά έσοδα από τις πωλήσεις όλων των προϊόντων του pksailingshop.com ενισχύουν το πρόγραμμα αθλητικής ευθύνης #TowardsLA.