Κοντίδης στο «Γ»: «Κλειδί η ξεκούραση για έναν πετυχημένο αθλητή»

Όταν κάνεις πρωταθλητισμό η κάθε λεπτομέρεια. Μία τέτοια είναι και η περίοδος διακοπών και ξεκούρασης που χρειάζεται ένας αθλητής. «Πάντοτε η ξεκούραση είναι μεγάλο μέρος και κλειδί για να είναι ένας αθλητής επιτυχημένος, όσο και η ξεκούραση της μιας ημέρας μέσα στην προετοιμασία, όσο και οι περισσότερες ημέρες όταν τελειώνει η σεζόν» μας λέει ο Παύλος Κοντίδης, ο μεγαλύτερος αθλητής που γέννησε η Κύπρος.

Ο δις Αργυρός Ολυμπιονίκης, επί ευκαιρίας της συμπλήρωσης των ολιγοήμερων διακοπών του, μετά το τέλος των αγωνιστικών υποχρεώσεών του για το 2025 και ενόψει της έναρξης της προετοιμασίας του για τη νέα απαιτητική χρονιά, μιλάει στο ΓΗΠΕΔΟ του ΠΟΛΙΤΗ για τη σημασία που έχει για κάθε αθλητή να παίρνει τις απαραίτητες ανάσες.

-Παύλο, πώς ήταν η περίοδος των διακοπών σου και το διάλειμμα από τις αγωνιστικές δραστηριότητες. Νιώθεις ότι «γέμισες μπαταρίες»;

H περίοδος των διακοπών ήταν σύντομη. Μετά το Πανευρωπαϊκό για λίγες ημέρες δεν έκανα τίποτα, αλλά μετά από 5-6 ημέρες ξεκίνησα να κάνω γυμναστική, γυμναστήριο και ποδήλατο σε πιο χαλαρούς ρυθμούς. Είχα πάει σε ελληνικό νησί τέλους του Αυγούστου με την οικογένειά μου για οκτώ μέρες, έτσι για να γεμίσουν οι μπαταριές, αλλά έκανα γυμναστική εκεί. Ξυπνούσα πριν από την γυναίκα μου και το μωρό, πήγαινα στο γυμναστήριο, είτε ποδήλατο είτε γυμναστική και όταν επέστρεψα στην Κύπρο μπήκα σε πιο εντατικούς ρυθμούς προετοιμασίας. Έκανα και δυο φορές πάνω από 100χλμ πάνω στο ποδήλατο, την Πέμπτη και την Τρίτη, και την Τετάρτη (24/09) ταξίδεψα στο Σπλιτ της Κροατίας, όπου θα είμαι μέχρι τις 17 Οκτωβρίου για το πρώτο κύριο μέρος της προετοιμασίας για τη νέα σεζόν. Οι μπαταρίες γέμισαν, η θέληση να μπω στο σκάφος το ίδιο. Όλα πάνε κατά πλάνο.

-Πόσο σημαντικό ήταν να έχεις αυτό το διάστημα ξεκούρασης μετά από μία έντονη χρονιά και ενόψει των νέων υποχρεώσεων;

Πάντοτε, η ξεκούραση είναι μεγάλο μέρος και κλειδί για να είναι ένας αθλητής επιτυχημένος. Τόσο η ξεκούραση της μιας ημέρας μέσα στην προετοιμασία, όσο και οι περισσότερες ημέρες όταν τελειώνει η σεζόν. Έτσι, δίνεις στο σώμα ανάσες, να κάνει την αποκατάσταση που χρειάζεται. Και στο μυαλό το ίδιο. Αλλιώς είναι εκεί που όταν το παρακάνουμε, βλέπουμε τραυματισμούς και ίσως και νοητικά να είσαι καμένος, σε εισαγωγικά. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντική. Πιστεύω ότι πολλοί αθλητές φοβούνται να κάνουν ξεκούραση, αλλά είναι αναγκαία. Πρέπει να μάθεις να ακούς το σώμα σου και όταν έχεις ανάγκη να το κάνεις, αλλά σίγουρα να μην το παρακάνεις γιατί και η πολλή ξεκούραση δεν κάνει καλό. Η δουλειά μας είναι να αγωνιζόμαστε, να είναι το σώμα μας σε εγρήγορση και όσο πιο πολύ μείνεις εκτός, τόσο πιο πολύ χρειάζεσαι για να επανέλθεις.

-Πώς διαχειρίζεσαι τη μετάβαση από την περίοδο χαλάρωσης στην καθημερινότητα της προετοιμασίας;

Η μετάβαση είναι απλή και εύκολη γιατί στην ουσία είναι η ξεκούραση και οι διακοπές που είναι κάτι το πρωτόγνωρο για εμάς, μας βγάζει εκτός ρουτίνας. Μετά στην ουσία επανέρχομαι στη ρουτίνα μου, που είναι η καθημερινή προπόνηση. Άρα, θα έλεγα είναι πολύ εύκολο το κομμάτι να επιστρέψεις πίσω, εκτός εάν κάνεις ένα πολύ μεγάλο διάλειμμα, όπως έκανα μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού που είχα κάνει 3,5 μήνες να μπω μέσα στη θάλασσα και ήθελα περισσότερο καιρό να επανέλθω, αλλά ήταν όλα υπολογισμένα. Ο στόχος της χρονιάς του 2025, που ήταν το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, ήταν εντελώς πετυχημένο, πήρα το αργυρό, το πέμπτο μου μετάλλιο σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα (σ.σ. δυο χρυσά, τρία αργυρά) και είχα πάρει και το χάλκινο στο Grand Slam του Λος Άντζελες.

«Οι μεγάλοι στόχοι της χρονιάς...»

Ο Παύλος Κοντίδης κάνει αρχή στην προετοιμασία του γνωρίζοντας σε μεγάλο βαθμό τους σημαντικότερους αγώνες που θα λάβει μέρος τη νέα χρονιά. Βάση αυτών καταστρώνεται και το πλάνο της προετοιμασίας. Υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες τις οποίες διαχειρίζεται μαζί με τον προπονητή του και αναλόγως γίνονται οι απαραίτητες ρυθμίσεις.

-Πού θα γίνει και τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα προετοιμασίας;

Το πρώτο στάδιο τώρα είναι στο Σπλιτ μέχρι 17 Οκτωβρίου. Για Νοέμβριο και Δεκέμβριο δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα, πιθανόν να πάμε στην Πορτογαλία, στη Βιλαμούρα. Το ίδιο και τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο, θα είναι ένας συνδυασμός Πορτογαλία ή Κανάριοι Νήσοι της Ισπανίας ή ακόμη και Νανζαρότε, μέρη που είχαμε πάει και παλιά. Προσπαθούμε να δούμε που θα είναι οι κύριοι ανταγωνιστές μας για να είμαστε εκεί απευθείας. Στη «φωτιά» που λέμε για να κάνουμε προετοιμασία μαζί τους. Μάρτιος, Απρίλιος και Μάιος είναι πιο προκαθορισμένοι. Θα μεταφερθούμε στη Μαγιόρκα της Ισπανίας τον Μάρτιο με τον αγώνα-ζέσταμα πριν από το Grand Slam, Trofeo Princesa Sofia, που είναι τέλη Μαρτίου.

Τον Απρίλιο θα είμαστε στο Σπλιτ γιατί Μάιο έχουμε το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και πάρα πολλοί από τους ανταγωνιστές μας δεν θα πάνε στο Ιέρς και έτσι ίσως επιλέξουμε και εμείς να κάνουμε προετοιμασία στο Σπλιτ ενόψει του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που είναι ένας από τους μεγάλους στόχους της χρονιάς. Το καλοκαίρι θα πρέπει να συνδυάσουμε προετοιμασία και αγώνες στην Ιρλανδία όπου θα έχουμε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα τέλος Αυγούστου και στο Λος Άντζελες που θα έχουμε το Grand Slam, όπου θα υπάρχει η ευκαιρία να μαζέψουμε πολύτιμα στοιχεία ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων το 2028.

-Πώς αξιολογείς τα αποτελέσματα του 2025; Ήταν μια χρόνια που σε άφησε ευχαριστημένο;

Σίγουρα το 2025 είναι μία χρονιά που με αφήνει ευχαριστήμενο. Μία μεταβατική χρονιά μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, με το μεγάλο διάστημα εκτός σκάφους που ήταν αναγκαίο, γιατί και μετά το Τόκιο δεν υπήρχε καιρός για χαλάρωμα, αφού απευθείας είχαμε το Πανευρωπαϊκό και το Παγκόσμιο. Ήταν Ολυμπιακός κύκλος τριών χρόνων και δεν άφησε πολλά περιθώρια, ήταν όλες έντονες οι χρονιές. Παρόλα αυτά το 2025, έφερε τα δύο μετάλλια, είμαι πλήρως ευχαριστημένος και ικανοποιημένος. Αν και ο τελευταίος αγώνας της χρονιάς, στο Πανευρωπαϊκό, δεν μου βγήκε, συμβαίνουν κι αυτά, είναι μέρος του παιχνιδιού, είμαι ξανά πίσω στη ρουτίνα και την προετοιμασία μου, να ετοιμαστώ όσο καλύτερα μπορώ, για το 2026, για να δώσω τον καλύτερο μου εαυτό.

«Μία γεμάτη χρονιά»

Ποιοι άλλοι αγώνες περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σου για το 2026, πέραν από το Παγκόσμιο και το Πανευρωπαϊκό;

Είμαι ξανά πίσω στη ρουτίνα και την προετοιμασία μου, να ετοιμαστώ όσο καλύτερα μπορώ, για τη νέα χρονιά, για να δώσω τον καλύτερο μου εαυτό. To 2026 είναι μία γεμάτη χρονιά. Ο σημαντικός στόχος σίγουρα είναι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και μετά είναι το Πανευρωπαϊκό μαζί με τα Grand Slam, ειδικά αυτό του Λος Άντζελες, για πιο ψυχολογικούς λόγους μιας και είναι τα Ολυμπιακά νερά. Αλλά σίγουρα σε πρώτο πλάνο είναι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Dún Laoghaire της Ιρλανδίας, τέλος του καλοκαιριού. Δυστυχώς συμπίπτει με τους Μεσογειακούς και δεν θα μπορέσω να αγωνιστώ στους Μεσογειακούς».