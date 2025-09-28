Ντούσκος: «Ελπίζω να είμαι παράδειγμα για νέα παιδιά»

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Εμφανώς καταβεβλημένος, αλλά τρισευτυχισμένος για το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε στο μονό σκιφ στο Παγκόσμιο Κωπηλασίας της Σανγκάης παρουσιάστηκε ο Στέφανος Ντούσκος μετά τη σπουδαία κούρσα του.

«Το πίστευα, είμαι πολύ κουρασμένος. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Θεό που μου έδωσε τη δύναμη και όλους όσοι είναι δίπλα μου και με στηρίζουν. Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσα να φτάσω εδώ. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, ήθελα να κατακτήσω ένα παγκόσμιο μετάλλιο. Δούλεψε η κούρσα ρολόι, πήγαν όλα όπως ήθελα και όταν είδα ότι στα χίλια μέτρα ήμουν κοντά το πίστεψα ακόμη περισσότερο. Έκανα υπομονή για να έχω δυνάμεις για το τέλος. Τα τελευταία 100 μέτρα ήταν τόσο δύσκολα που έβαλα την ψυχή μου για να κατακτήσω το χρυσό. Αυτό είναι για την Ελλάδα, για όλους τους Έλληνες. Ελπίζω να τους έδωσα λίγη χαρά. Ήταν πραγματικά η κούρσα της ζωής μου, ο καλύτερος χρόνος που έχω κάνει. Μάλλον μου πάει η Μέση Ανατολή. Όσο περνούσα μπροστά ένιωθα ότι πάω για το χρυσό και δεν το άφησα στιγμή», τόνισε ο 28χρονος κωπηλάτης.

«Ελπίζω να είμαι παράδειγμα για νέα παιδιά, να έρθουν και να γνωρίσουν το άθλημα της κωπηλασίας. Μπορεί να είμαστε μικροί σαν Ελλάδα και άλλοι να μοιάζουν τεράστιοι μπροστά μας, αλλά για μας μετρά η ελληνική ψυχή. Αξίζει ο κόπος για τέτοιες στιγμές, είναι κάτι μοναδικό, κάτι συγκλονιστικό», πρόσθεσε.

Για τη συνέχεια είπε: «Προσπαθούμε μέρα με τη μέρα να είμαστε σε καλή κατάσταση, αλλά δεν επαναπαυόμαστε. Έρχεται μια νίκη, αλλά δεν πρέπει να παίρνουν τα μυαλά αέρα. Θέλω στο Λος Άντζελες να είμαι σε καλύτερη μέρα και να διεκδικήσω ένα μετάλλιο. Ευχαριστώ τους πάντες».

 

Διαβαστε ακομη