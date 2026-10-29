Αργυρό μετάλλιο στο μικτό ομαδικό σκητ για την Κύπρο!

Ένα ακόμη αργυρό μετάλλιο κατέκτησε η Κύπρος, στο μικτό ομαδικό ΣΚΗΤ, στο Παγκόσμιο Πανεπιστημιακό Πρωτάθλημα Σκοποβολής το οποίο διεξάγεται στην Τάϊ Πέϊ.

Το αργυρό μετάλλιο κατέκτησαν ο Μάρκος Κοντόπουλος, ο οποίος είχε την καλύτερη επίδοση από όλους τους σκοπευτές με μόλις δύο απώλειες (24+24+25=73) και η Σωτηρούλα Χρίστου (23+23+20=66). Η Κύπρος συγκέντρωσε 139 επιτυχίες στους 150 δίσκους και εξασφάλισε τη συμμετοχή της στον τελικό των μεταλλίων.

Στον τελικό επικράτησε η ομάδα της Ιταλίας με τους Francesco Bernardini και Giada Longhi με 49/56 επιτυχίες, έναντι 44/56 της κυπριακής ομάδας η οποία κατετάγη δεύτερη. Την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο κατέλαβε η ομάδα της Τάϊ Πέϊ με τους Wang Han-Tsun και Song Yun-Jia, με 37 επιτυχίες τον τελικό.

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Κύπρου συγχαίρουν τον Μάρκο Κοντόπουλο και τη Σωτηρούλα Χρίστου, καθώς και τον ομοσπονδιακό προπονητή του ΣΚΗΤ κ. Μιχάλη Κατζιανή, για την κατάκτηση του αργυρού μεταλλίου.