Μαραθώνιος Κολύμβησης Ανοικτής Θάλασσας: Πρωτιά για τον Ναυτικό Όμιλο Λεμεσού

Με έντονο συναγωνισμό και τη συμμετοχή αθλητών και αθλητριών διαφορετικών ηλικιών πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2026, στον Πρωταρά, ο Παγκύπριος Αγώνας Μαραθωνίου Κολύμβησης Ανοικτής Θάλασσας, ο οποίος περιλάμβανε αγωνίσματα του Παγκύπριου Πρωταθλήματος, αγωνίσματα ενθάρρυνσης για νεαρούς κολυμβητές και διεθνείς αγώνες βετεράνων.

Τα καταγάλανα νερά της ελεύθερης περιοχής Αμμοχώστου αποτέλεσαν το σκηνικό μιας ημέρας γεμάτης αγωνιστική δράση, με τους αθλητές να δοκιμάζουν τις δυνάμεις και τις αντοχές τους στην ανοικτή θάλασσα. Το αγωνιστικό ενδιαφέρον κορυφώθηκε στις αποστάσεις των 5 χιλιομέτρων ανδρών και γυναικών, ενώ ξεχωριστή θέση είχαν οι αναμετρήσεις των ηλικιακών κατηγοριών και η συμμετοχή των βετεράνων.

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε από την Κυπριακή Ομοσπονδία Κολύμβησης, σε συνεργασία με τον Δήμο Παραλιμνίου–Δερύνειας, με επίσημο χορηγό την Πετρολίνα.

Στέφανος Νούρου και Μαρίνα Πάκου στην κορυφή των 5 χιλιομέτρων

Στην κατηγορία των ανδρών, ο Στέφανος Νούρου του Ναυτικού Ομίλου Κωνσταντίας κατέκτησε την πρώτη θέση στα 5 χιλιόμετρα με χρόνο 1:06:12.56. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Ιάκωβος Επαμεινώνδας Κράππας του Ναυτικού Ομίλου Λάρνακας με 1:06:48.51, ενώ τρίτος ήταν ο Ιωάννης Προκοπίου του Ναυτικού Ομίλου Λεμεσού με 1:06:56.70.

Στις γυναίκες, την πρώτη θέση κατέκτησε η Μαρίνα Πάκου του Ναυτικού Ομίλου Λεμεσού με χρόνο 1:09:37.73. Δεύτερη τερμάτισε η Βαλέρια Κόσιονου του Ναυτικού Ομίλου Κωνσταντίας με 1:14:12.78, ενώ την τρίτη θέση κατέλαβε η Νικολέττα Τζιοβάννη του Ναυτικού Ομίλου Λευκωσίας με 1:14:17.55.

Πρωτιά για τον Ναυτικό Όμιλο Λεμεσού στη βαθμολογία των Ομίλων

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε και η βαθμολογία των Ναυτικών Ομίλων, με τον Ναυτικό Όμιλο Λεμεσού να κατακτά την πρώτη θέση συγκεντρώνοντας 52 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Ναυτικός Όμιλος Κωνσταντίας με 49 βαθμούς, ενώ τρίτος ήταν ο Ναυτικός Όμιλος Αμμοχώστου με 22 βαθμούς. Στη διοργάνωση συμμετείχαν συνολικά επτά Ναυτικοί Όμιλοι.

Η τελική βαθμολογία διαμορφώθηκε ως εξής:

Ναυτικός Όμιλος Λεμεσού – 52 βαθμοί Ναυτικός Όμιλος Κωνσταντίας – 49 βαθμοί Ναυτικός Όμιλος Αμμοχώστου – 22 βαθμοί Ναυτικός Όμιλος Λάρνακας – 11 βαθμοί Ναυτικός Όμιλος Λευκωσίας – 10 βαθμοί Ναυτικός Όμιλος Πάφου – 9 βαθμοί

Οι πρωταγωνιστές στις ηλικιακές κατηγορίες

Στα 5 χιλιόμετρα νέων, την πρώτη θέση κατέκτησε ο Στέφανος Νούρου του Ναυτικού Ομίλου Κωνσταντίας με χρόνο 1:06:12.56. Ακολούθησαν ο Ιάκωβος Επαμεινώνδας Κράππας του Ναυτικού Ομίλου Λάρνακας με 1:06:48.51 και ο Ιωάννης Προκοπίου του Ναυτικού Ομίλου Λεμεσού με 1:06:56.70.

Στην κατηγορία των παίδων, στα 5 χιλιόμετρα, πρώτος τερμάτισε ο Μιχαήλ Άγγελος Χαραλάμπους του Ναυτικού Ομίλου Λεμεσού με 1:12:19.36. Τη δεύτερη θέση κατέλαβε ο Γεώργιος Φαρτούνοβ του Ναυτικού Ομίλου Κωνσταντίας με 1:12:21.11 και την τρίτη ο Στέλιος Μονογιός, επίσης του Ναυτικού Ομίλου Κωνσταντίας, με 1:12:26.83.

Στις νεανίδες, πρώτη ήταν η Βαλέρια Κόσιονου του Ναυτικού Ομίλου Κωνσταντίας με χρόνο 1:14:12.78. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Νικολέττα Τζιοβάννη του Ναυτικού Ομίλου Λευκωσίας με 1:14:17.55, ενώ τρίτη τερμάτισε η Οδύσσεια Φτερούσιου του Ναυτικού Ομίλου Αμμοχώστου με 1:17:12.06.

Στην κατηγορία των κορασίδων, την πρώτη θέση κατέκτησε η Μαρκέλλα Παπασταύρου του Ναυτικού Ομίλου Λεμεσού με 1:18:12.19. Ακολούθησαν η Πασχαλία Κυριάκου με 1:21:12.54 και η Νάταλυ Νικολάου με 1:23:44.45, αμφότερες του Ναυτικού Ομίλου Αμμοχώστου.

Στα 2.500 μέτρα παμπαίδων, νικητής αναδείχθηκε ο Luka Shepelev του Ναυτικού Ομίλου Λεμεσού με χρόνο 35:25.39. Δεύτερος ήταν ο Ιωάννης Δημητρίου του Ναυτικού Ομίλου Αμμοχώστου με 37:23.16 και τρίτος ο Γιώργος Μαννάρης, επίσης του Ναυτικού Ομίλου Αμμοχώστου, με 37:54.44.

Στα 2.500 μέτρα παγκορασίδων, την πρώτη θέση κατέκτησε η Αικατερίνη Στρατουρά του Ναυτικού Ομίλου Κερύνειας με χρόνο 35:48.74. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε η Μαρίνα Κυριακή Χαραλάμπους του Ναυτικού Ομίλου Αμμοχώστου με 38:13.10, ενώ τρίτη ήταν η Ελένη Μύθιλλου του ίδιου Ομίλου με 39:06.00.

Αγωνίσματα ενθάρρυνσης: Όλοι νικητές στα 1.250 μέτρα

Ξεχωριστή θέση στη διοργάνωση είχαν τα αγωνίσματα ενθάρρυνσης των 1.250 μέτρων, στα οποία συμμετείχαν νεαροί κολυμβητές και κολυμβήτριες, αποκτώντας πολύτιμες εμπειρίες στην ανοικτή θάλασσα. Με τη συμμετοχή, την προσπάθεια και την αγωνιστική τους διάθεση, τα παιδιά έστειλαν το δικό τους μήνυμα για το μέλλον της κολύμβησης ανοικτής θάλασσας. Συνολικά, συμμετείχαν 18 αγόρια και 16 κορίτσια.

Στα συγκεκριμένα αγωνίσματα, το σημαντικότερο στοιχείο δεν ήταν η κατάταξη, αλλά η συμμετοχή και η προσπάθεια κάθε παιδιού. Σε αυτή την προσπάθεια, νικητές είναι όλοι, καθώς κάθε συμμετοχή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα εξέλιξης, αυτοπεποίθησης και αγάπης για την κολύμβηση. Η παρουσία των νεαρών αθλητών αποτελεί ένα αισιόδοξο μήνυμα για τη συνέχιση και την περαιτέρω ανάπτυξη της κολύμβησης ανοικτής θάλασσας στην Κύπρο.

Διεθνής χαρακτήρας στους αγώνες βετεράνων

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσίασαν οι διεθνείς αγώνες βετεράνων στα 2.500 μέτρα, με τη συμμετοχή αθλητών και αθλητριών από διάφορες εθνικότητες. Οι διαφορετικές ηλικιακές κατηγορίες ανέδειξαν τη διαχρονική σχέση των συμμετεχόντων με την κολύμβηση και την αγάπη τους για τον αθλητισμό.

ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ Ανδρών 2,5χλμ

Κατηγορία (25-29): Γεώργιος Χωματένος (Κύπρος) 44.51.06.

Κατηγορία (30-34): Κωνσταντίνος Φλωρίδης (Κύπρος) 47.10.39.

Κατηγορία (35-39): Κώστας Χαιλής (Κύπρος) 34.28.36, Ilker Hassan (Κύπρος) 35.35.76, Γεώργιος Φαντούσης (Κύπρος) 40.10.28.

Κατηγορία (40-44): Μιχάλης Παπανικολάου (Κύπρος) 41.31.44, Denis Ciurganov (Μολδαβία) 42.18.00, Αχιλλέας Βυρίδης (Κύπρος) 53.41.89.

Κατηγορία (45-49): Λεωνίδας Δημητρίου (Κύπρος) 36.01.09, Aleksei Matveev (Ρωσία) 37.09.06, Christopher James Tutin (Μεγάλη Βρετανία) 38.35.07.

Κατηγορία (50-54): Νικόλας Ντουβάλ (Κύπρος) 36.56.15.

Κατηγορία (55-59): Παύλος Κουσιάππας (Κύπρος) 37.18.32.

Κατηγορία (60-64): Aleksei Pimenov (Ρωσία) 42.23.11, Γεώργιος Φλωρίδης (Κύπρος) 52.47.48.

Κατηγορία (70-74): Βασίλης Σκουρίδης (Κύπρος) 46.52.74.

ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ Γυναικών 2,5χλμ

Κατηγορία (35-39): Στέφανη Μισέρη (Κύπρος) 45.16.56.

Κατηγορία (40-44): Florie Anne Manteuffel (Γαλλία) 52.35.78.

Κατηγορία (45-49): Debra Tracy Gannon (Μεγάλη Βρετανία) 50.46.40.

Κατηγορία (50-54): Φαίδρα Δικαίου (Κύπρος) 44.56.06, Kirsty Veronica Collins (Κύπρος) 45.01.55, Rebecca Granville (Μεγάλη Βρετανία) 59.22.16.

Κατηγορία (65-69): Catherine Ann Mcbain (Μεγάλη Βρετανία) 59.21.61, Ρέα Γεωργίου (Κύπρος) 1:01.35.06.

Ο Πρωταράς σημείο αναφοράς για την κολύμβηση ανοικτής θάλασσας

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Κολύμβησης ευχαριστεί τον Δήμο Παραλιμνίου–Δερύνειας για τη συνεργασία, την Πετρολίνα για την υποστήριξή της ως επίσημου χορηγού, καθώς και όλους όσοι συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της διοργάνωσης.

Με τέτοιες διοργανώσεις, ο Πρωταράς συνεχίζει να αναδεικνύεται σε σημαντικό προορισμό για την κολύμβηση ανοικτής θάλασσας, ενώ η συμμετοχή και οι επιδόσεις των αθλητών αποτελούν κίνητρο για τη συνέχιση της προσπάθειας ανάπτυξης του αθλήματος στην Κύπρο.