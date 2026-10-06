Οι αριθμοί που κληρώθηκαν στο ΤΖΟΚΕΡ (06/10)

Δεν βρέθηκε τυχερός στην κλήρωση του ΤΖΟΚΕΡ, την Κυριακή (04/10) που μοίραζε ένα 1,2 εκατομμύρια.

Έτσι λοιπόν την προσεχή Τρίτη (06/10), οι παίκτες του συγκεκριμένου παιχνιδιού της Allwyn θα διεκδικήσουν 1.500.000.

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 2, 5, 11, 14, 17 και ΤΖΟΚΕΡ το 10.

Να σημειωθεί πως βρέθηκαν τρεις τυχεροί στη 2η κατηγορία και οι οποίοι θα βάλουν στην τσέπη τους 100.000.