Εθνική Κύπρου: Το σκηνικό στον όμιλο και η συνέχεια

Έχοντας διεξαχθεί μια αγωνιστική στο 2ο όμιλο της Γ' Κατηγορίας του Nations League στον οποίο συμμετέχει και η Κύπρος, η Αρμενία και το Μαυροβούνιο έχουν από μια νίκη και τρεις βαθμούς ενώ Κύπρος και Λετονία δεν πήραν ακόμη βαθμό.

Η 2η αγωνιστική θα διεξαχθεί σήμερα Δευτέρα. Εκτός από τον αγώνα της Κύπρου στη Λετονία, την ίδια ώρα, στις 19:00, η Αρμενία θα υποδεχθεί το Μαυροβούνιο.

Η ομάδα που θα τερματίσει πρώτη στον όμιλο, στη νέα διοργάνωση 2028 -2029 θα προαχθεί στη Β' Κατηγορία.

Η ομάδα που θα τερματίσει δεύτερη, θα αγωνιστεί σε play-offs με ομάδα που θα τερματίσει τελευταία στη Β' Κατηγορία. Αν νικήσει στα play-offs, θα προαχθεί στη Β' Κατηγορία, αν χάσει, θα παραμείνει στη Γ' Κατηγορία.

Οι ομάδες που θα τερματίσουν στην 3η ή στην 4η θέση, τότε θα παραμείνουν στη Γ' Κατηγορία.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του ομίλου μας:

1η αγωνιστική

Αρμενία – Λετονία 2-0

Μαυροβούνιο – Κύπρος 2-1

2η αγωνιστική, σήμερα

19:00 Αρμενία – Μαυροβούνιο

19:00 Λετονία - Κύπρος

3η αγωνιστική

Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου

19:00 Κύπρος – Αρμενία

19:00 Λετονία – Μαυροβούνιο

4η αγωνιστική

Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου

19:00 Κύπρος - Λετονία

21:45 Μαυροβούνιο – Αρμενία

5η αγωνιστική

Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου

19:00 Αρμενία – Κύπρος

21:45 Μαυροβούνιο - Λετονία

6η αγωνιστική

Κυριακή, 15 Νοεμβρίου

16:00 Κύπρος – Μαυροβούνιο

16:00 Λετονία- Αρμενία