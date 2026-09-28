ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Εθνική Κύπρου: Το σκηνικό στον όμιλο και η συνέχεια

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Το σκηνικό πριν από τους αγώνες της 2ης αγωνιστικής του 2ου ομίλου της Γ' Κατηγορίας του Nations League

Έχοντας διεξαχθεί μια αγωνιστική στο 2ο όμιλο της Γ' Κατηγορίας του Nations League στον οποίο συμμετέχει και η Κύπρος, η Αρμενία και το Μαυροβούνιο έχουν από μια νίκη και τρεις βαθμούς ενώ Κύπρος και Λετονία δεν πήραν ακόμη βαθμό.

Η 2η αγωνιστική θα διεξαχθεί σήμερα Δευτέρα. Εκτός από τον αγώνα της Κύπρου στη Λετονία, την ίδια ώρα, στις 19:00, η Αρμενία θα υποδεχθεί το Μαυροβούνιο. 

Η ομάδα που θα τερματίσει πρώτη στον όμιλο, στη νέα διοργάνωση 2028 -2029 θα προαχθεί στη Β' Κατηγορία.

Η ομάδα που θα τερματίσει δεύτερη, θα αγωνιστεί σε play-offs με ομάδα που θα τερματίσει τελευταία στη Β' Κατηγορία. Αν νικήσει στα play-offs, θα προαχθεί στη Β' Κατηγορία, αν χάσει, θα παραμείνει στη Γ'  Κατηγορία.

Οι ομάδες που θα τερματίσουν στην 3η ή στην 4η θέση, τότε θα παραμείνουν στη Γ' Κατηγορία. 

Αναλυτικά το πρόγραμμα του ομίλου μας:

1η αγωνιστική

Αρμενία – Λετονία 2-0

Μαυροβούνιο – Κύπρος 2-1

 

2η αγωνιστική, σήμερα

19:00 Αρμενία – Μαυροβούνιο

19:00 Λετονία - Κύπρος

 

3η αγωνιστική

Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου

19:00 Κύπρος – Αρμενία

19:00 Λετονία – Μαυροβούνιο

 

4η αγωνιστική

Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου

19:00 Κύπρος - Λετονία

21:45 Μαυροβούνιο – Αρμενία

 

5η αγωνιστική

Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου

19:00 Αρμενία – Κύπρος 

21:45 Μαυροβούνιο - Λετονία

 

αγωνιστική

Κυριακή, 15 Νοεμβρίου

16:00 Κύπρος – Μαυροβούνιο

16:00 Λετονία- Αρμενία

 

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΕθνικη - ΚΟΠ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Χωρίς τον Μιλουτίνοφ ο Ολυμπιακός στη «διαβολοβδομάδα»

EUROLEAGUE

|

Category image

Το 'χει κάνει πολλές φορές

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Δυσαρεστημένη με τη Γαλλία η Ρεάλ για τον χειρισμό του Mπαπέ

La Liga

|

Category image

Τον έφαγε απάτη: Ο θρύλος του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου έχασε το 99% της περιουσίας του

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου η πρεμιέρα του Πρωταθλήματος Γυναικών

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

|

Category image

Bελτίωσε τον απολογισμό της!

ΑΕΚ

|

Category image

Η Εθνική Ελλάδας έριξε και το τελευταίο μεγάλο κάστρο της Ευρώπης

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Βοζίνια: «Εάν μπορούσα θα επέλεγα τη ζωή που είχα πριν»

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Η ανάγκη των δύο ενδεκάδων για την Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ο Κριστιάνο έμεινε στον πάγκο για πρώτη φορά μετά από 18 χρόνια!

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Ανοδος της Ελλάδας στην 41η θέση του κόσμου

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Τώρα πιάνει… τόπο η επένδυση με Μουγκέ

ΑΕΛ

|

Category image

Νίκη του Τσιτσιπά στον πρώτο προκριματικό γύρο του Japan Open

Τένις

|

Category image

Σταύρου και «Λαότρυπα» οι νικητές στο 13ο Επαρχιακό Πρωτάθλημα Σκοποβολής Λευκωσίας

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Θέλει και η Χάποελ Ιερουσαλήμ έδρα της την Κύπρο

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη