Εθνική Κύπρου: Το σκηνικό στον όμιλο και η συνέχεια
ΓΗΠΕΔΟ
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Το σκηνικό πριν από τους αγώνες της 2ης αγωνιστικής του 2ου ομίλου της Γ' Κατηγορίας του Nations League
Έχοντας διεξαχθεί μια αγωνιστική στο 2ο όμιλο της Γ' Κατηγορίας του Nations League στον οποίο συμμετέχει και η Κύπρος, η Αρμενία και το Μαυροβούνιο έχουν από μια νίκη και τρεις βαθμούς ενώ Κύπρος και Λετονία δεν πήραν ακόμη βαθμό.
Η 2η αγωνιστική θα διεξαχθεί σήμερα Δευτέρα. Εκτός από τον αγώνα της Κύπρου στη Λετονία, την ίδια ώρα, στις 19:00, η Αρμενία θα υποδεχθεί το Μαυροβούνιο.
Η ομάδα που θα τερματίσει πρώτη στον όμιλο, στη νέα διοργάνωση 2028 -2029 θα προαχθεί στη Β' Κατηγορία.
Η ομάδα που θα τερματίσει δεύτερη, θα αγωνιστεί σε play-offs με ομάδα που θα τερματίσει τελευταία στη Β' Κατηγορία. Αν νικήσει στα play-offs, θα προαχθεί στη Β' Κατηγορία, αν χάσει, θα παραμείνει στη Γ' Κατηγορία.
Οι ομάδες που θα τερματίσουν στην 3η ή στην 4η θέση, τότε θα παραμείνουν στη Γ' Κατηγορία.
Αναλυτικά το πρόγραμμα του ομίλου μας:
1η αγωνιστική
Αρμενία – Λετονία 2-0
Μαυροβούνιο – Κύπρος 2-1
2η αγωνιστική, σήμερα
19:00 Αρμενία – Μαυροβούνιο
19:00 Λετονία - Κύπρος
3η αγωνιστική
Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου
19:00 Κύπρος – Αρμενία
19:00 Λετονία – Μαυροβούνιο
4η αγωνιστική
Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου
19:00 Κύπρος - Λετονία
21:45 Μαυροβούνιο – Αρμενία
5η αγωνιστική
Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου
19:00 Αρμενία – Κύπρος
21:45 Μαυροβούνιο - Λετονία
6η αγωνιστική
Κυριακή, 15 Νοεμβρίου
16:00 Κύπρος – Μαυροβούνιο
16:00 Λετονία- Αρμενία