Τσιτσιπάς: «Δεν παίζω στο Davis Cup για χρήματα, είμαι σαν εθελοντής εδώ»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ενσωματώθηκε στην προετοιμασία της εθνικής ομάδας τένις για την αναμέτρηση με τη Σλοβακία στο Davis Cup, που θα διεξαχθεί το σαββατοκύριακο στο Κόζιτσε.

«Δεν παίζω Davis Cup για τα χρήματα ή για υλικά πράγματα, αισθάνομαι λίγο σαν εθελοντής εδώ. Είναι εκπληκτικό να κάνεις κάτι από καθαρό πάθος και με όλη σου την καρδιά. Είμαι περήφανος για το ποιος είμαι και από πού προέρχομαι. Θέλω μία ημέρα να δω την Ελλάδα στην παγκόσμια ομάδα, ανάμεσα στις 16 καλύτερες ομάδες του κόσμου», τόνισε ο 28χρονος τενίστας.

Παράλληλα αναφέρθηκε στην ήττα από τη Σλοβακία στην Αθήνα το 2023: «Για τους Σλοβάκους δεν είναι ρεβάνς, αλλά για εμάς σίγουρα είναι. Αυτή τη φορά θέλουμε να αλλάξουμε το αποτέλεσμα. Αυτό που συνέβη στην Αθήνα δεν ήταν εύκολο να το χωνέψουμε. Ήρθαμε με στόχο να προκριθούμε και πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια θα φτάσουμε σε πολύ μεγαλύτερες διοργανώσεις».

Η αναμέτρηση θα φιλοξενηθεί στο NTC Kosice, σε εξωτερικά χωμάτινα γήπεδα, με την Ελλάδα να διεκδικεί μία από τις σημαντικότερες προκρίσεις των τελευταίων ετών στο Davis Cup. Το Σάββατο (19/9) το πρόγραμμα θα ανοίξει (13:00 ώρα Ελλάδας) με τα δύο πρώτα μονά, ενώ την Κυριακή (11:00), θα ακολουθήσουν το διπλό και, εφόσον χρειαστεί, τα δύο τελευταία μονά. Οι δύο χώρες έχουν συναντηθεί άλλη μία φορά στην ιστορία του Davis Cup, το 2023 στην Αθήνα (Παναθηναϊκό Στάδιο), όταν η Σλοβακία είχε φύγει με τη νίκη με 3-1.

sport-fm.gr