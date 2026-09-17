ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τσιτσιπάς: «Δεν παίζω στο Davis Cup για χρήματα, είμαι σαν εθελοντής εδώ»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μίλησε για τη σπουδαία αναμέτρηση της Ελλάδας με τη Σλοβακία στο Davis Cup, που θα διεξαχθεί το σαββατοκύριακο στο Κόζιτσε.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ενσωματώθηκε στην προετοιμασία της εθνικής ομάδας τένις για την αναμέτρηση με τη Σλοβακία στο Davis Cup, που θα διεξαχθεί το σαββατοκύριακο στο Κόζιτσε.

«Δεν παίζω Davis Cup για τα χρήματα ή για υλικά πράγματα, αισθάνομαι λίγο σαν εθελοντής εδώ. Είναι εκπληκτικό να κάνεις κάτι από καθαρό πάθος και με όλη σου την καρδιά. Είμαι περήφανος για το ποιος είμαι και από πού προέρχομαι. Θέλω μία ημέρα να δω την Ελλάδα στην παγκόσμια ομάδα, ανάμεσα στις 16 καλύτερες ομάδες του κόσμου», τόνισε ο 28χρονος τενίστας.

Παράλληλα αναφέρθηκε στην ήττα από τη Σλοβακία στην Αθήνα το 2023: «Για τους Σλοβάκους δεν είναι ρεβάνς, αλλά για εμάς σίγουρα είναι. Αυτή τη φορά θέλουμε να αλλάξουμε το αποτέλεσμα. Αυτό που συνέβη στην Αθήνα δεν ήταν εύκολο να το χωνέψουμε. Ήρθαμε με στόχο να προκριθούμε και πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια θα φτάσουμε σε πολύ μεγαλύτερες διοργανώσεις».

Η αναμέτρηση θα φιλοξενηθεί στο NTC Kosice, σε εξωτερικά χωμάτινα γήπεδα, με την Ελλάδα να διεκδικεί μία από τις σημαντικότερες προκρίσεις των τελευταίων ετών στο Davis Cup. Το Σάββατο (19/9) το πρόγραμμα θα ανοίξει (13:00 ώρα Ελλάδας) με τα δύο πρώτα μονά, ενώ την Κυριακή (11:00), θα ακολουθήσουν το διπλό και, εφόσον χρειαστεί, τα δύο τελευταία μονά. Οι δύο χώρες έχουν συναντηθεί άλλη μία φορά στην ιστορία του Davis Cup, το 2023 στην Αθήνα (Παναθηναϊκό Στάδιο), όταν η Σλοβακία είχε φύγει με τη νίκη με 3-1.

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΤενις

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Γούναρης

Super League

|

Category image

Η θέση της Ομόνοιας στο Europa League

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Europa League: Επίδειξη δύναμης η Γιουβέντους

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Πρώτο θέμα στην UEFA ο ΟΦΗ!

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

EuroLeague: Χωρίς επίσημη πρόταση από το ΝΒΑ για τη μεταξύ τους συνεργασία

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Επτά Έλληνες βασικοί, εννέα πρωταγωνιστές σε μια ιστορική ευρωπαϊκή βραδιά για τον ΌΦΗ

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Βαθμολογία UEFA: Ο ΟΦΗ έφερε την Ελλάδα μια ανάσα από τη 10η θέση!

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Θα απαιτηθεί μπόλικος ιδρώτας

ΑΕΚ

|

Category image

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν στο ΤΖΟΚΕΡ (17/09)

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Και όμως στην Πάφος FC, η άμυνα κάνει τη διαφορά!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ο ΟΦΗ τρελαίνει την Ευρώπη!

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Οι παροπλισμοί φέρνουν μετατοπίσεις στον Απόλλων

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Έτσι πάει στην Πάφο η ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

Γιαννακόπουλος: «Ο Παύλος δεν έχει φύγει, οκτώ χρόνια τώρα τον τιμάμε - Χαίρομαι που βλέπω τον ΠΑΟΚ σε αυτό το τραπέζι»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΑΕΛ/ΦΩΤΟ: Συνθήματα κατά ΚΟΠ-Λοϊζίδη στη Λεμεσό και ειρηνική αποχώρηση μετά από παρέμβαση του προέδρου

ΑΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη