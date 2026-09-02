ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το μυστικό του Ντουπλάντις με το οποίο κερδίζει τον Καραλή και κάνει τα ρεκόρ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Το κρυφό όπλο του Μόντο Ντουπλάντις που τον βοηθά να κερδίζει τον Εμάνουηλ Καραλή και να κάνει τα παγκόσμια ρεκόρ.

Ο Μόντο Ντουπλάντις έχει δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια μια δική του κατηγορία στο άλμα επί κοντώ, καιθώς δεν περιορίζεται απλώς στο να περνά τον πήχη και να παίρνει νίκες, αλλά αναζητά διαρκώς τρόπους για να κάνει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Κάτι που όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς, για να γίνει, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή ακόμα και στην παραμικρή λεπτομέρεια...

Μία από αυτές τις λεπτομέρειες βρίσκεται στα παπούτσια του. Ο Σουηδός έχει στη διάθεσή του ένα ειδικά τροποποιημένο spikes, το οποίο έχει γίνει γνωστό ως «claw». Πρόκειται για παπούτσια που διαθέτουν ένα ιδιαίτερο καρφί στο μπροστινό μέρος, σχεδιασμένο ώστε να βοηθά τον κορυφαίο επικοντιστή να αναπτύσσει ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα στον διάδρομο και να μετατρέπει αυτή την ταχύτητα σε επιπλέον ύψος.

Αυτό είναιι ένα από τα στοιχεία που κάνουν τη διαφορά ανάμεσα στον Ντουπλάντις και τους υπόλοιπους κορυφαίους του αγωνίσματος και κυρίως του Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος εκτός από καλός του φίλος είναι και μεγάλος του αντίπαλος.

Η ταχύτητα που κάνει τη διαφορά

Στο επί κοντώ η ταχύτητα στον διάδρομο είναι καθοριστικός παράγοντας. Ο αθλητής δεν πρέπει απλώς να τρέξει γρήγορα. Πρέπει να μπορέσει να μεταφέρει αποτελεσματικά την ταχύτητα αυτή στο κοντάρι και στη συνέχεια στην απογείωσή του. Ο Ντουπλάντις, σύμφωνα με ρεπορτάζ του BBC, κάνει 20 βήματα στον διάδρομο και μπορεί να φτάσει τα 10,3 μέτρα ανά δευτερόλεπτο τη στιγμή της απογείωσης, την ώρα που οι αντίπαλοί του κινούνται περίπου στα 9,4-9,7 μέτρα ανά δευτερόλεπτο.

Η διαφορά μπορεί να φαντάζει μικρή, όμως στο συγκεκριμένο αγώνισμα κάθε λεπτομέρεια έχει τεράστια σημασία. Η μεγαλύτερη ταχύτητα δίνει στον Ντουπλάντις τη δυνατότητα να «φορτίσει» καλύτερα το κοντάρι και να αποκτήσει μεγαλύτερη ενέργεια κατά την απογείωση.Γι' αυτό και το claw δεν αποτελεί απλώς ένα διαφορετικό ζευγάρι παπουτσιών. Είναι ένα ακόμη εργαλείο που χρησιμοποιεί ο Ντουπλάντις για να μεγιστοποιήσει το ήδη τεράστιο αγωνιστικό του πλεονέκτημα

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο, ωστόσο, είναι ότι ο Ντουπλάντις δεν φορά πάντα τα συγκεκριμένα παπούτσια. Η αρχική σχεδίαση του καρφιού είχε δημιουργήσει προβλήματα στον ίδιο τον Σουηδό, καθώς σε προηγούμενες προσπάθειες, το χέρι του είχε έρθει σε επαφή με το καρφί κατά τη διάρκεια της κίνησης και είχε τραυματιστεί.Τα παπούτσια τροποποιήθηκαν στη συνέχεια και απέκτησαν ένα ελαστικό προστατευτικό άκρο, όμως ο Ντουπλάντις εξακολουθεί να τα χρησιμοποιεί με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Τα βγάζει από την τσάντα όταν θεωρεί ότι είναι έτοιμος να κυνηγήσει ένα παγκόσμιο ρεκόρ. «Κάθε φορά που πιστεύω ότι έχω την ευκαιρία να καταρρίψω παγκόσμιο ρεκόρ, βγάζω το claw», έχει εξηγήσει.

athletiko.gr 

 

 

 

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΣΤΙΒΟΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Έκανε τη δουλειά στη Χρυσούπολη και ξεκίνησε με το δεξί η ΑΕΚ!

Super League

|

Category image

«Η Τσέλσι ενδιαφέρθηκε για τον 35χρονο Βαϊνάλντουμ»

Premier League

|

Category image

«Ζωηρό» ενδιαφέρον για Σινγκ!

ΑΕΛ

|

Category image

Έστειλε μηνύματα σε όλους

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Βγήκαν μπροστά οι παλαίμαχοι: «Αντίπαλοι για 90 λεπτά, φίλοι, άνθρωποι και συνοδοιπόροι για μια ζωή»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Ο Ολυμπιακός συμφώνησε προφορικά για Μπέιλι - Ταξιδεύει στην Αθήνα για ιατρικά»!

Super League

|

Category image

Σοκ στη Γαλλία: Ο Εμπαπέ βρισκόταν στο στόχαστρο σχεδίου απαγωγής

La Liga

|

Category image

Θετικοί και οι δύο

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ο Ασένσιο καταδικάστηκε για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

La Liga

|

Category image

Προς Καβαλίερς ο Καλίφα Ντιόπ της Μπασκόνια

NBA

|

Category image

«Σειρήνες» από Εμιράτα για Κωστή!

Super League

|

Category image

Η πρωτιά του Σαββίδη στο Super Cup

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διπλό χτύπημα από τον ΟΦΗ ο Ολυμπιακός: Κλείνει Νους και Αποστολάκη

Super League

|

Category image

Γυναίκα στην Πάτρα πίστεψε πως την πήρε βιντεοκλήση ο Κριστιάνο και της ζήτησε 100 ευρώ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Αδιανόητο καλοκαίρι για την Τσέλσι, εισπράττει μισό δισεκατομμύριο από παίκτες που αποχωρούν!

Premier League

|

Category image

Διαβαστε ακομη