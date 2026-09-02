Το μυστικό του Ντουπλάντις με το οποίο κερδίζει τον Καραλή και κάνει τα ρεκόρ

Ο Μόντο Ντουπλάντις έχει δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια μια δική του κατηγορία στο άλμα επί κοντώ, καιθώς δεν περιορίζεται απλώς στο να περνά τον πήχη και να παίρνει νίκες, αλλά αναζητά διαρκώς τρόπους για να κάνει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Κάτι που όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς, για να γίνει, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή ακόμα και στην παραμικρή λεπτομέρεια...

Μία από αυτές τις λεπτομέρειες βρίσκεται στα παπούτσια του. Ο Σουηδός έχει στη διάθεσή του ένα ειδικά τροποποιημένο spikes, το οποίο έχει γίνει γνωστό ως «claw». Πρόκειται για παπούτσια που διαθέτουν ένα ιδιαίτερο καρφί στο μπροστινό μέρος, σχεδιασμένο ώστε να βοηθά τον κορυφαίο επικοντιστή να αναπτύσσει ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα στον διάδρομο και να μετατρέπει αυτή την ταχύτητα σε επιπλέον ύψος.

Αυτό είναιι ένα από τα στοιχεία που κάνουν τη διαφορά ανάμεσα στον Ντουπλάντις και τους υπόλοιπους κορυφαίους του αγωνίσματος και κυρίως του Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος εκτός από καλός του φίλος είναι και μεγάλος του αντίπαλος.

Η ταχύτητα που κάνει τη διαφορά

Στο επί κοντώ η ταχύτητα στον διάδρομο είναι καθοριστικός παράγοντας. Ο αθλητής δεν πρέπει απλώς να τρέξει γρήγορα. Πρέπει να μπορέσει να μεταφέρει αποτελεσματικά την ταχύτητα αυτή στο κοντάρι και στη συνέχεια στην απογείωσή του. Ο Ντουπλάντις, σύμφωνα με ρεπορτάζ του BBC, κάνει 20 βήματα στον διάδρομο και μπορεί να φτάσει τα 10,3 μέτρα ανά δευτερόλεπτο τη στιγμή της απογείωσης, την ώρα που οι αντίπαλοί του κινούνται περίπου στα 9,4-9,7 μέτρα ανά δευτερόλεπτο.

Η διαφορά μπορεί να φαντάζει μικρή, όμως στο συγκεκριμένο αγώνισμα κάθε λεπτομέρεια έχει τεράστια σημασία. Η μεγαλύτερη ταχύτητα δίνει στον Ντουπλάντις τη δυνατότητα να «φορτίσει» καλύτερα το κοντάρι και να αποκτήσει μεγαλύτερη ενέργεια κατά την απογείωση.Γι' αυτό και το claw δεν αποτελεί απλώς ένα διαφορετικό ζευγάρι παπουτσιών. Είναι ένα ακόμη εργαλείο που χρησιμοποιεί ο Ντουπλάντις για να μεγιστοποιήσει το ήδη τεράστιο αγωνιστικό του πλεονέκτημα

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο, ωστόσο, είναι ότι ο Ντουπλάντις δεν φορά πάντα τα συγκεκριμένα παπούτσια. Η αρχική σχεδίαση του καρφιού είχε δημιουργήσει προβλήματα στον ίδιο τον Σουηδό, καθώς σε προηγούμενες προσπάθειες, το χέρι του είχε έρθει σε επαφή με το καρφί κατά τη διάρκεια της κίνησης και είχε τραυματιστεί.Τα παπούτσια τροποποιήθηκαν στη συνέχεια και απέκτησαν ένα ελαστικό προστατευτικό άκρο, όμως ο Ντουπλάντις εξακολουθεί να τα χρησιμοποιεί με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Τα βγάζει από την τσάντα όταν θεωρεί ότι είναι έτοιμος να κυνηγήσει ένα παγκόσμιο ρεκόρ. «Κάθε φορά που πιστεύω ότι έχω την ευκαιρία να καταρρίψω παγκόσμιο ρεκόρ, βγάζω το claw», έχει εξηγήσει.

athletiko.gr