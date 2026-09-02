Ανακοίνωση ΑΠΟΕΛ: Ο νέος υπεύθυνος του ποδοσφαιρικού
ΓΗΠΕΔΟ
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Εξέλιξη στους γαλαζοκίτρινους
Νέος υπεύθυνος του ποδοσφαιρικού τμήματος ο Θανάσης Χριστοφόρου.
Η ανακοίνωση:
Διοικητικός υπεύθυνος του ποδοσφαιρικού τμήματος ο Θανάσης Χριστοφόρου.
Η εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΛΤΔ, ενημερώνει ότι, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίστηκε το μέλος του, Θανάσης Χριστοφόρου, ως Διοικητικός Υπεύθυνος του ποδοσφαιρικού τμήματος.
Ο κ. Χριστοφόρου θα έχει την ευθύνη για τον συντονισμό και την εποπτεία των διοικητικών θεμάτων που αφορούν το ποδοσφαιρικό τμήμα. Θα συνεργάζεται με τον Αθλητικό Διευθυντή κ. Ζήση Βρύζα, ο οποίος έχει την απόλυτη ευθύνη της εκτελεστικής εξουσίας και οργανωτικής λειτουργίας ολόκληρου του ποδοσφαιρικού τμήματος. Το Διοικητικό Συμβούλιο εύχεται στον κ. Χριστοφόρου κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα.