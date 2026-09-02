Ανακοίνωση ΑΠΟΕΛ: Ο νέος υπεύθυνος του ποδοσφαιρικού

Νέος υπεύθυνος του ποδοσφαιρικού τμήματος ο Θανάσης Χριστοφόρου.

Η ανακοίνωση:

Διοικητικός υπεύθυνος του ποδοσφαιρικού τμήματος ο Θανάσης Χριστοφόρου.

Η εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΛΤΔ, ενημερώνει ότι, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίστηκε το μέλος του, Θανάσης Χριστοφόρου, ως Διοικητικός Υπεύθυνος του ποδοσφαιρικού τμήματος.

Ο κ. Χριστοφόρου θα έχει την ευθύνη για τον συντονισμό και την εποπτεία των διοικητικών θεμάτων που αφορούν το ποδοσφαιρικό τμήμα. Θα συνεργάζεται με τον Αθλητικό Διευθυντή κ. Ζήση Βρύζα, ο οποίος έχει την απόλυτη ευθύνη της εκτελεστικής εξουσίας και οργανωτικής λειτουργίας ολόκληρου του ποδοσφαιρικού τμήματος. Το Διοικητικό Συμβούλιο εύχεται στον κ. Χριστοφόρου κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα.