20οι Μεσογειακοί Αγώνες «Taranto 26»: Πέφτει η αυλαία των κυπριακών συμμετοχών

17 αθλητές σε 4 αθλήματα – Τρεις τελικοί και έξι συμμετοχές για τη Γυμναστική, τρεις αθλητές στο Καράτε, έξι ιστιοπλόοι στην τελευταία ημέρα ιστιοδρομιών και πέντε παρουσίες στον Στίβο

Η τελευταία αγωνιστική ημέρα των 20ών Μεσογειακών Αγώνων σηματοδοτεί το πέσιμο της αυλαίας για τις αγωνιστικές παρουσίες της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής. Η κυπριακή αποστολή, που αριθμεί 145 αθλητές και αθλήτριες σε 24 αθλήματα, ολοκληρώνει σήμερα την παρουσία της στη διοργάνωση, με 17 αθλητές και αθλήτριες να αγωνίζονται σε τέσσερα αθλήματα: Γυμναστική, Ιστιοπλοΐα, Καράτε και Στίβο. Η τελευταία ημέρα περιλαμβάνει σημαντικές συμμετοχές και αρκετές ευκαιρίες διάκρισης, με την κυπριακή αποστολή να αναζητά το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα μέχρι και την τελευταία προσπάθεια.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν οι τελικοί της Ενόργανης Γυμναστικής, όπου οι Κύπριοι γυμναστές μετέχουν σε τέσσερις τελικούς ατομικών αγωνισμάτων, με έξι συνολικά συμμετοχές. Ο Μάριος Γεωργίου αποτελεί την αιχμή του δόρατος, καθώς θα αγωνιστεί σε τρεις τελικούς, στους Κρίκους, στο Δίζυγο και στο Μονόζυγο.

Στα τρία άλλα αθλήματα της τελευταίας ημέρας, πέντε αθλητές και αθλήτριες θα αγωνιστούν στον Στίβο, έξι στην Ιστιοπλοΐα και τρεις στο Καράτε. Στο Καράτε, οι Λοΐζος Βασιλείου, Αλέξανδρος Μιχαήλ και Θεοδοσία Γιακούμη ολοκληρώνουν την παρουσία της κυπριακής ομάδας και θα επιχειρήσουν να χαρίσουν στο άθλημα ένα μετάλλιο, μέσα από σημαντικές αναμετρήσεις στις κατηγορίες τους. Στην Ιστιοπλοΐα, η Ανδριανή Γεωργίου στα ILCA6 και η Νατάσα Λάππα στα iQFoil θα δώσουν τη δική τους μάχη μέχρι την τελευταία ιστιοδρομία, με στόχο να «προλάβουν» τα μετάλλια στην τελευταία ημέρα διεξαγωγής των ιστιοδρομιών. Στον Στίβο, οι πέντε Κύπριοι αθλητές και αθλήτριες θα ολοκληρώσουν τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις στους τελικούς του Επί Κοντώ, του Τριπλούν και της Δισκοβολίας, επιδιώκοντας το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα και τη βελτίωση των φετινών τους επιδόσεων.

Αναλυτικά οι συμμετοχές :

Γυμναστική: Ακόμη μια μεγάλη μέρα για την κυπριακή γυμναστική και την αποστολή της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής. Διεξάγονται οι τελικοί των ατομικών αγωνισμάτων και στους Άνδρες οι Κύπριοι γυμναστές έχουν εξασφαλίσει έξι θέσεις σε αυτούς.

Στο πρώτο κομμάτι του προγράμματος και στον τελικό των Κρίκων, ο Σωκράτης Πηλακούρης και ο Μάριος Γεωργίου θα στοχεύσουν στο βάθρο. Ο Πηλακούρης προκρίθηκε ως 4ος και ο Μάριος Γεωργίου ως 7ος στον τελικό.

Στο απογευματινό πρόγραμμα θα υπάρξουν παρουσίες και στους τρεις τελικούς. Στο Άλμα, ο Νεόφυτος Κυριάκου προκρίθηκε ως 5ος και θα επιχειρήσει δύο καλά άλματα που θα τον φέρουν στη μάχη των μεταλλίων.

Θα ακολουθήσει το Δίζυγο, όπου ο Μάριος Γεωργίου μπορεί μεν να προκρίθηκε ως 8ος, αλλά οι δυνατότητές του και το πρόγραμμά του μπορούν να του δώσουν τη βαθμολογία που θα τον ανεβάσει πολύ ψηλότερα.

Τέλος, υπάρχει και το Μονόζυγο. Πρόκειται για το τελευταίο μετάλλιο της βραδιάς σε όλα τα αθλήματα. Ο Μάριος Γεωργίου και ο Τούρκος Mert Efe Kilicer φαίνονται οι επικρατέστεροι για το χρυσό μετάλλιο, το οποίο αναμένεται να κριθεί στη λεπτομέρεια. Ο Γεωργίου προκρίθηκε 1ος στον τελικό, ενώ 8ος προκρίθηκε ο Νεόφυτος Κυριάκου, ο οποίος, εφόσον εκτελέσει σωστά το πρόγραμμά του, πιθανότατα θα βρεθεί κάποιες θέσεις πιο πάνω.

Στίβος: Στον Στίβο θα ολοκληρωθούν οι παρουσίες με τη συμμετοχή πέντε αθλητών σε τρία αγωνίσματα. Οι Χρίστος Ταμάνης και Δημήτρης Χριστοφή θα αγωνιστούν στον τελικό του Επί Κοντώ, όπου συμμετέχουν εννέα αθλητές. Σε ένα αγώνισμα όπου τουλάχιστον πέντε αθλητές αναμένεται να κινηθούν σε υψηλά επίπεδα (πάνω από 5.60), οι δύο Κύπριοι στοχεύουν στη βελτίωση της φετινής ατομικής τους επίδοσης των 5.35μ.

Θα ακολουθήσει η επίσης διπλή κυπριακή συμμετοχή στον τελικό του Τριπλούν, όπου συμμετέχουν μόλις έξι αθλητές. Ο Γρηγόρης Νικολάου και ο Αντρανίκ Σαρκίς Αστζιάν θα επιδιώξουν να βελτιώσουν τις φετινές ατομικές τους επιδόσεις και, ειδικά ο Νικολάου, ο οποίος έχει επίδοση 16.36μ., αν το πετύχει θα μπει στη μάχη των μεταλλίων. Αδιαφιλονίκητο φαβορί είναι ο Αλγερινός Yasser Mohammed Ta Triki, ο οποίος έχει φετινή ατομική επίδοση ένα ολόκληρο μέτρο πάνω από αυτήν του δεύτερου αθλητή, στα 17.67μ.

Οι κυπριακές παρουσίες θα κλείσουν με τη 17χρονη Μαρίνα Χατζηκώστα, η οποία μόνο κέρδη μπορεί να αποκομίσει από τη συμμετοχή της στον τελικό της Δισκοβολίας, όπου μετέχουν εννέα αθλήτριες. Με επίδοση 56.54μ., διατηρεί την 8η φετινή επίδοση ανάμεσά τους.

Καράτε: Στο Καράτε, τρεις αθλητές ολοκληρώνουν την παρουσία της οκταμελούς αποστολής του αθλήματος στο Ταράντο. Πρώτος θα αγωνιστεί στους «16» ο Λοΐζος Βασιλείου (-84Kg), έχοντας ως πρώτο αντίπαλο τον αθλητή του Λιβάνου M.A. Mohamed Abudabous.

Θα ακολουθήσει, επίσης στη φάση των «16», ο Αλέξανδρος Μιχαήλ (+84Kg), με αντίπαλο τον Anes Bostandzic από τη Βοσνία, και στη συνέχεια θα ξεκινήσει τις προσπάθειές της από τα προημιτελικά η Θεοδοσία Γιακούμη (+68Kg), με αντίπαλο που θα προκύψει από τη φάση των «16».

Ιστιοπλοΐα: Τελευταία ημέρα ιστιοδρομιών σε ILCA7, ILCA6 και iQFoil. Θα διεξαχθεί μία ιστιοδρομία στα ILCA σε Άνδρες και Γυναίκες και τέσσερις στα iQFoil, καθώς ολόκληρο το πρόγραμμα της προηγούμενης μέρας αναβλήθηκε λόγω της άπνοιας.

Η Ανδριανή Γεωργίου, από την 4η θέση στα ILCA6, θα χρειαστεί να κάνει μια πολύ καλή ιστιοδρομία και, παράλληλα, η ιστιοπλόος από την Ελλάδα Ερμιόνη Γκίκα να τερματίσει έξι θέσεις πιο πίσω, για να μπορέσει να κατακτήσει ένα μετάλλιο. Προσπάθεια για όσο το δυνατόν καλύτερο πλασάρισμα θα γίνει και από τη Μαριλένα Μακρή. Οι Αιμίλιος Ποέρος και Ερρίκος Καρατζής (ILCA7) θα αγωνιστούν στην 11η ιστιοδρομία.

Διαφορετικό είναι το τοπίο στα iQFoil, εφόσον διεξαχθούν και οι τέσσερις ιστιοδρομίες. Ειδικά στις Γυναίκες, η Νατάσα Λάππα θέλει να διεξαχθούν αρχικά τουλάχιστον δύο, για να μπορέσει να «πετάξει» μια τελευταία θέση που βαραίνει αυτή τη στιγμή τη βαθμολογία της. Εφόσον συμβεί αυτό, και πετύχει καλά πλασαρίσματα, σε συνδυασμό με άλλα αποτελέσματα τότε ίσως να πλησιάσει στα μετάλλια. Ολοκληρώνει τις προσπάθειες του επίσης ο Ιάκωβος Χριστοφίδης, με τις τέσσερις ιστιοδρομίες στην ίδια κατηγορία.

Το πρόγραμμα (ώρες Κύπρου) :

ΚΑΡΑΤΕ / Wojtyla Sport Hall

10.00 -84Kg Kumite (Α) Λοΐζος Βασιλείου Vs M.A.Mohamed Abudabous (LBA)

10.35 +84Kg Kumite (A) Αλέξανδρος Μιχαήλ Vs Anes Bostandzic (BIH)

12.27 +68Kg Kumite (Γ) Θεοδοσία Γιαμούκη Vs « Winner 16»

ΣΤΙΒΟΣ / Salinella - G.Valente

18.50 Επί Κοντώ (Α) Τελικός Χρήστος Ταμάνης 9 συμμ.

18.50 Επί Κοντώ (Α) Τελικός Δημήτρης Χριστοφή 9 συμμ.

19.05 Τριπλούν (Α) Τελικός Αντρανίκ Σαρκίς Αστζιάν 6 συμμ.

19.05 Τριπλούν (Α) Τελικός Γρηγόρης Νικολάου 6 συμμ.

19.50 Δισκοβολία (Γ) Τελικός Μαρίνα Χατζηκώστα 9 συμμ.

ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ / Grottaglie Sports Hall

14.00 Κρίκοι (Α) Μάριος Γεωργίου, Σωκράτης Πηλακούρης

19.00 Άλμα (Α) Νεόφυτος Κυριάκου

20.15 Δίζυγο (Α) Μάριος Γεωργίου

21.30 Μονόζυγο (Α) Μάριος Γεωργίου, Νεόφυτος Κυριάκου

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ / Torpediniere Center

13.03 iQFoil (A) 12η ιστ. Ιάκωβος Χριστοφίδης

13.05 ILCA6 (Γ) 11η ιστ. Μαριλένα Μακρή, Ανδριανή Γεωργίου

13.08 iQFoil (Γ) 11η ιστ. Νατάσσα Λάππα

13.15 ILCA7 (Α) 11η ιστ. Αιμίλιος Ποέρος, Ερρίκος Καρατζής

13.33 iQFoil (A) 13η ιστ. Ιάκωβος Χριστοφίδης

13.38 iQFoil (Γ) 12η ιστ. Νατάσσα Λάππα

14.03 iQFoil (Α) 14η ιστ. Ιάκωβος Χριστοφίδης

14.08 iQFoil (Γ) 13η ιστ. Νατάσσα Λάππα

14.33 iQFoil (A) 15η ιστ. Ιάκωβος Χριστοφίδης

14.38 iQFoil (Γ) 14η ιστ. Νατάσσα Λάππα

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή απευθύνει θερμές ευχαριστίες προς την EUROBANK (Platinum Partner), την ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΡΙΣΤΗΣ (Silver Partner) και την DELOITTE (Professional Diagnosis Partner) για τη συνεργασία και τη στήριξη προς υλοποίηση της αποστολής της.