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4η θέση στην Ιππασία για την Αλέξα Στάις

ΓΗΠΕΔΟ

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Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησε η Αλέξα Στάις με το άλογο της Kantu 3, στην ιστορική πρώτη συμμετοχή της Ιππασίας σε Μεσογειακούς Αγώνες, καταλαμβάνοντας την 4η θέση στον τελικό της Υπερπήδησης Εμποδίων.

Μετά τις δύο πρώτες διαδρομές της προηγούμενης ημέρας, η Κύπρια ιππέας και το Kantu 3 αγωνίστηκαν στις δύο τελευταίες και καθοριστικές διαδρομές. Στην τρίτη διαδρομή, μια ατυχία στην προσπάθεια υπερπήδησης ενός εμποδίου, καθώς το άλογο πάτησε τη γραμμή πριν από την προσπάθεια, είχε ως αποτέλεσμα να χρεωθούν με 4 βαθμούς ποινής.

Στην τέταρτη και τελευταία διαδρομή, η Αλέξα Στάις και το Kantu 3 πραγματοποίησαν άψογη εμφάνιση χωρίς κανένα λάθος, εξασφαλίζοντας την 4η θέση μεταξύ των 32 ιππέων που συνέχισαν στη δεύτερη ημέρα του αγώνα.

Μόλις τρεις ιππείς ολοκλήρωσαν όλες τις διαδρομές χωρίς βαθμό ποινής και οδηγήθηκαν σε αγώνα μπαράζ για την τελική κατάταξη. Στο μπαράζ, εκτός από την ολοκλήρωση της διαδρομής χωρίς λάθη, ως δεύτερο κριτήριο ίσχυσε ο ταχύτερος χρόνος.

Νικητής αναδείχθηκε ο Carlos Bosch Cebrian από την Ισπανία με 0 βαθμούς ποινής και χρόνο 34.60, δεύτερος ήταν ο Hasan Sentruk από την Τουρκία με 0 βαθμούς ποινής και χρόνο 34.84, ενώ την τρίτη θέση κατέλαβε ο El Ghali Boukaa από το Μαρόκο με 0 βαθμούς ποινής και χρόνο 46.17.

Η Αλέξα Στάις κατέλαβε την 4η θέση, μαζί με ακόμη δύο ιππείς που ολοκλήρωσαν τον αγώνα με 4 βαθμούς ποινής.

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή συγχαίρει θερμά την Αλέξα Στάις για την εξαιρετική της παρουσία και την πολύ σημαντική 4η θέση στην πρώτη ιστορική συμμετοχή της Ιππασίας σε Μεσογειακούς Αγώνες. Παράλληλα, συγχαίρει την Κυπριακή Ομοσπονδία Ιππασίας και τον Πρόεδρό της, κ. Αντώνη Πετρή, για τη συμβολή τους στην επιτυχημένη παρουσία της κυπριακής Ιππασίας στη διοργάνωση.

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή απευθύνει θερμές ευχαριστίες προς τη LOGICOM (Platinum Partner), τη MEDOCHEMIE (Silver Partner) και τη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ (Medical Diagnosis Partner) για τη συνεργασία και τη στήριξη προς υλοποίηση της αποστολής της.        

Το αποτέλεσμα

ΙΠΠΑΣΙΑ / Horse Club Terra Jonica

1ος γύρος       Υπερπήδηση Εμποδιών (Jumping)           Αλέξα Στάις, Άλογο Καντού 3        Result 0            Time   72.48  Penalty          0

2ος γύρος      Υπερπήδηση Εμποδιών (Jumping)           Αλέξα Στάις, Άλογο Καντού 3        Penalty            0

Τελικός 1        Υπερπήδηση Εμποδιών (Jumping)           Αλέξα Στάις, Άλογο Καντού 3

Penalty 4

Τελικός 2       Υπερπήδηση Εμποδιών (Jumping)           Αλέξα Στάις, Άλογο Καντού 3

Penalty 0

 

 

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

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