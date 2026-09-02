Η εγκαθίδρυση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΑ

Ο Πρόεδρος του ΚΟΑ Γιάννης Ιωάννου παρουσίασε τα νέα μέλη του Συμβουλίου Φίλιππο Τσιαττάλα και Ανδρέα Χριστοδούλου. Στο Δ. Σ. παραμένουν Ρίκκος Παττίχης (Αντιπρόεδρος), Κωνσταντίνα Παφίτη, Σταύρος Μιχαηλίδης, Ανδρέας Παπαλλής, Θεόδωρος Καυκαρίδης και Χαράλαμπος Μιρής (μέλη). Καλωσόρισε, δε, το νέο Γενικό Διευθυντή Βάσο Κουτσιούντα. Σημείωσε πως με συλλογική δουλειά και τη συνδρομή του προσωπικού μπορούν να επιτευχθούν οι στόχοι του Οργανισμού.

Παράλληλα ευχαρίστησε τα μέλη που αποχώρησαν για την προσφορά τους: την Αντιπρόεδρο Κάλλη Χατζηιωσήφ που συμπλήρωσε 2 θητείες και το μέλος Άλκη Γαλατόπουλο. Με τη σειρά τους, τα απερχόμενα μέλη ευχαρίστησαν για τη συνεργασία και τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργήθηκε αυτά τα χρόνια, ευχόμενοι καλή συνέχεια στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

«Το κενό που αφήνετε είναι μεγάλο, αλλά να ξέρετε πως οι πόρτες του ΚΟΑ είναι ανοιχτές για εσάς. Είστε στο χώρο του αθλητισμού και θα είστε πάντα ευπρόσδεκτοι», είπε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού και παρέδωσε τιμητική πλακέτα στα απερχόμενα μέλη.

Σημειώνεται πως η τελετή εγκαθίδρυσης του νέου Δ. Σ. ξεκίνησε με αγιασμό από τον Πατέρα Στέφανο της Ιεράς Μητρόπολης Ταμασσού & Ορεινής.