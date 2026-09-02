(ΒΙΝΤΕΟ) Παναγιώτου: «Η Ομόνοια με βόηθησε να γίνω ο παίκτης που είμαι»

Ο διεθνής στόπερ αποχώρησε από την Ομόνοια με τους πράσινους και τους Ολλανδούς να ανακοινώνουν την συμφωνία.

Λίγο μετά την ανακοίνωση, στο επίσημο κανάλι της Ουτρέχτης, ανέβηκε το βίντεο με τις πρώτες δηλώσεις του Παναγιώτου.

Ο πρώην πλέον αμυντικός των πρασίνων μίλησε με τα καλύτερα λόγια για την Ομόνοια η οποία σύμφωνα με τον ίδιο έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στο να γίνει ο παίκτης που είναι σήμερα.

Χαρακτήρισε επίσης πολύ μεγάλο βήμα για τον ίδιο να αγωνιστεί στο ολλανδικό πρωτάθλημα καθώς και για τα χαρακτηριστικά του ως παίκτης.

Δείτε το βίντεο: