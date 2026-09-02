Μπράουερς και με βούλα στην Ομόνοια

Επίσημα παίκτης της Ομόνοιας είναι ο Λουκ Μπράουερς που υπέγραψε συμβόλαιο για 2+1 χρόνια.

Η ανακοίνωση:

Έχουμε καταλήξει σε συμφωνία με την SC Heerenveen για τη μεταγραφή του Luuk Brouwers στην ΟΜΟΝΟΙΑ!

Το συμβόλαιο συνεργασίας είναι διάρκειας 2+1 χρόνια.

Επέλεξε να αγωνίζεται με τον αριθμό 20.

Ο Luuk Brouwers κατάγεται από την Ολλανδία, είναι 28 χρόνων και αγωνίζεται στη μεσαία γραμμή.

Τα τελευταία πέντε χρόνια έπαιζε στην πρώτη κατηγορία Ολλανδίας, για τρία χρόνια με τα χρώματα της SC Heerenveen (92 συμμετοχές, 14 γκολ, 12 ασίστ), για ένα χρόνο στην Utrecht (29 συμμετοχές / 1 ασίστ) και για άλλο ένα χρόνο με την Go Ahead Eagles (33 συμμετοχές / 7 γκολ / 3 ασίστ). Αναδείχθηκε μέσα από τα τμήματα υποδομής της Ολλανδικής, FC Den Bosch, στην οποία έκανε τα πρώτα του βήματα ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής σε ηλικία 16 χρόνων.

Καλωσορίζουμε τον Luuk Brouwers στην οικογένεια της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία.