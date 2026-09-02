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Οικονομική ενίσχυση μετά το διπλό ΣΟΚ - «Σας χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ»

ΓΗΠΕΔΟ

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Ανακοίνωση από την ομάδα της Λεμεσού

Η Αθλητική Ένωση Λεμεσού απευθύνεται σήμερα σε ολόκληρη την οικογένεια της ΑΕΛ, σε μια δύσκολη και απρόβλεπτη συγκυρία για την ποδοσφαιρική μας ομάδα.

Οι δύο σοβαροί τραυματισμοί ποδοσφαιριστών μας αποτελούν σημαντική αγωνιστική απώλεια για την ομάδα και καθιστούν αναγκαία την άμεση αγωνιστική της ενίσχυση.

Η προσπάθεια για την ενίσχυση της ομάδας μας έχει ήδη ξεκινήσει, με στόχο να περιοριστεί η αγωνιστική ζημιά που έχει προκληθεί και να σταθούμε δυνατοί στη συνέχεια της σεζόν.

Σ' αυτήν την προσπάθεια, χρειαζόμαστε τον κόσμο της ΑΕΛ περισσότερο από ποτέ. Η ΑΕΛ δεν είναι μόνο μια ποδοσφαιρική ομάδα. Είναι η ιστορία, οι άνθρωποι της και οι γενιές που έμαθαν να ζουν με το κίτρινο και το μπλε.

Γι' αυτό καλούμε κάθε ΑΕΛίστα, κάθε οικογένεια, κάθε επιχείρηση και κάθε άνθρωπο που θέλει να στηρίξει την ομάδα μας να συνεισφέρει εθελοντικά, με όποιο ποσό μπορεί και με όποιον τρόπο μπορεί. Δεν ζητάμε από κανέναν περισσότερα από όσα μπορεί να προσφέρει. Γιατί δεν μετρά μόνο το ποσό. Μετρά η πράξη. Μετρά η συμμετοχή. Όταν είμαστε πολλοί, μπορούμε να δημιουργήσουμε κάτι πολύ μεγαλύτερο.

Στηρίξτε εθελοντικά την ΑΕΛ μέσω της επίσημης πλατφόρμας: https://www.aelimassol.com/contribute/

*Οι εισφορές μπορούν να γίνονται και στο AEL OFFICIAL SHOP (ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ 12). Για κάθε εισφορά εκδίδεται απόδειξη.

Παράλληλα, μπορείτε να στηρίξετε έμπρακτα την ομάδα μέσα από τις υπηρεσίες και δράσεις της, όπως τα εισιτήρια διαρκείας και τα εισιτήρια των εντός έδρας αγώνων, τα επίσημα προϊόντα από το AEL Official Shop, την AEL VISA, τα χορηγικά πακέτα και κάθε άλλη ενέργεια που θα ανακοινώνεται για την ενίσχυση της καθημερινής προσπάθειας του ποδοσφαιρικού τμήματος.

Η ιστορία της Αθλητικής Ένωσης Λεμεσού έχει γραφτεί μέσα από δύσκολες στιγμές. Και αν κάτι μας δίδαξαν όλες αυτές οι δεκαετίες, είναι ότι η ΑΕΛ δεν μεγαλούργησε επειδή όλα ήταν πάντα εύκολα. Μεγάλωσε επειδή όταν ήρθαν τα δύσκολα, ο κόσμος της έμεινε πιστός και ενωμένος σαν μια οικογένεια!

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Αθλητική Ένωση Λεμεσού

 

 

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Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΛ

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