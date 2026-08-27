Νικητής και στη Ζυρίχη ο Τεντόγλου!

Με μία ακόμη σπουδαία εμφάνιση, ο Μίλτος Τεντόγλου επιβεβαίωσε την κυριαρχία του στο μήκος, κατακτώντας την πρώτη θέση στο Diamond League της Ζυρίχης με καλύτερο άλμα στα 8,45 μέτρα. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης πρόσθεσε ακόμη μία νίκη στη φετινή του πορεία, λίγες ημέρες πριν από τον μεγάλο τελικό της κορυφαίας σειράς αγώνων στίβου.

Ο Τεντόγλου μπήκε στον αγώνα με εξαιρετικό τρόπο, καθώς στην πρώτη του προσπάθεια προσγειώθηκε στα 8,25 μ. Ακολούθησαν δύο άκυρα άλματα, πριν έρθει στην τέταρτη προσπάθεια το άλμα στα 8,45 μ., το οποίο αποδείχθηκε αρκετό για να του χαρίσει την κορυφή.

Ο Έλληνας πρωταθλητής επέλεξε να μην πραγματοποιήσει την πέμπτη προσπάθειά του, ενώ το έκτο άλμα του ήταν άκυρο, έχοντας ήδη εξασφαλίσει την πρώτη θέση.

Ο Τεντόγλου συνέχισε έτσι την εξαιρετική του παρουσία στη φετινή σεζόν, καθώς είχε προηγηθεί η κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ. Η νέα επιτυχία στη Ζυρίχη αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό δείγμα της αγωνιστικής του σταθερότητας ενόψει του τελικού του Diamond League.

Στη δεύτερη θέση ολοκλήρωσε τον αγώνα ο Τζαμαϊκανός Γουέιν Πίνοκ, ο οποίος σημείωσε 8,43 μ., ενώ τρίτος ήταν ο συμπατριώτης του, Τατζέι Γκέιλ, με 8,33 μ.