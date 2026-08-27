ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Νικητής και στη Ζυρίχη ο Τεντόγλου!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Νικητής και στη Ζυρίχη ο Τεντόγλου!

Με άλμα στα 8,45 μ.

Με μία ακόμη σπουδαία εμφάνιση, ο Μίλτος Τεντόγλου επιβεβαίωσε την κυριαρχία του στο μήκος, κατακτώντας την πρώτη θέση στο Diamond League της Ζυρίχης με καλύτερο άλμα στα 8,45 μέτρα. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης πρόσθεσε ακόμη μία νίκη στη φετινή του πορεία, λίγες ημέρες πριν από τον μεγάλο τελικό της κορυφαίας σειράς αγώνων στίβου.

Ο Τεντόγλου μπήκε στον αγώνα με εξαιρετικό τρόπο, καθώς στην πρώτη του προσπάθεια προσγειώθηκε στα 8,25 μ. Ακολούθησαν δύο άκυρα άλματα, πριν έρθει στην τέταρτη προσπάθεια το άλμα στα 8,45 μ., το οποίο αποδείχθηκε αρκετό για να του χαρίσει την κορυφή.

Ο Έλληνας πρωταθλητής επέλεξε να μην πραγματοποιήσει την πέμπτη προσπάθειά του, ενώ το έκτο άλμα του ήταν άκυρο, έχοντας ήδη εξασφαλίσει την πρώτη θέση.

Ο Τεντόγλου συνέχισε έτσι την εξαιρετική του παρουσία στη φετινή σεζόν, καθώς είχε προηγηθεί η κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ. Η νέα επιτυχία στη Ζυρίχη αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό δείγμα της αγωνιστικής του σταθερότητας ενόψει του τελικού του Diamond League.

Στη δεύτερη θέση ολοκλήρωσε τον αγώνα ο Τζαμαϊκανός Γουέιν Πίνοκ, ο οποίος σημείωσε 8,43 μ., ενώ τρίτος ήταν ο συμπατριώτης του, Τατζέι Γκέιλ, με 8,33 μ.

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΣΤΙΒΟΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Mένει Κύπρο και βάζει τα γαλαζοκίτρινα ο Γιόβετιτς

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Mε... γνωστούς απέναντί του ο Παναθηναϊκός στη League Phase

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Οι έξι αντίπαλοι της Πάφος FC στη League Phase του Conference League

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Η κλήρωση του ΟΦΗ στο Europa League

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού στη League Phase του Europa League

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Κλήρωση πρόκληση για την Ομόνοια - Οι αντίπαλοι των πρασίνων στη League Phase του Europa League

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Στη Β' Ισπανίας ο Μοράτα, πάει δανεικός στη Λεγανές!

La Liga

|

Category image

Η Άρσεναλ ψάχνει την στιγμή της για Άλβαρες

Premier League

|

Category image

(ΒΙΝΤΕΟ) After Derby: Πόσο... loco είναι ο El Torro;

After Derby

|

Category image

Έντονη αντίδραση Έρχιουρμαν για την ακύρωση του καμπ της Μπαρτσελόνα στα κατεχόμενα: «Δεν θα αφήσουμε τους Τουρκοκύπριους να γίνουν αόρατοι»

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Στην 19η θέση ο Γερασίμου

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Λεβέντης: «Έτοιμος ο Αντωνίου, μπορούμε να έχουμε την ομάδα που ονειρευόμαστε»

ΑΕΛ

|

Category image

«Μάχη» για Μπακασέτα, έξω ο ΟΦΗ!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μήνυμα του Προέδρου της ΚΟΠ για την έναρξη της ποδοσφαιρικής χρονιάς

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Πετεβίνος: «Άλλες δύο μεταγραφές, μέχρι στιγμής υπάρχει κάτι καλό στον ΑΠΟΕΛ»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη