Στην 19η θέση ο Γερασίμου

Στη Σκοποβολή, στο Αεροβόλο Πιστόλι 10μ. ο Χρίστος Γερασίμου με επίδοση 532 κατετάγη 19ος ανάμεσα σε 20 αθλητές.

ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ – ΑΕΡΟΒΟΛΑ / Torricella F.AlbanoΑεροβόλο Πιστόλι 10μ. (Α) Προκρ. Χρίστος Γερασίμου (85, 92, 92, 88, 87, 88) 532-4x 19/20

Την Παρακσευή 28 Αυγούστου στο Αεροβόλο Τουφέκι 10μ. ο Αχιλλέας Σοφοκλέους έχει ως πρώτο στόχο την πρόκριση στην δεκάδα του τελικού, και στη συνέχεια όλα είναι ανοικτά εφόσον βρεθεί σε καλή μέρα.

Στο αγώνισμα συμμετέχουν 25 συνολικά σκοπευτές.ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ – ΑΕΡΟΒΟΛΑ / Torricella F.Albano11.15 Αεροβόλο Τυφέκιο 10μ. (Α) Προκρ. Αχιλλέας Σοφοκλέους 25 συμμ.14.30 Αεροβόλο Τυφέκιο 10μ. (Α) Τελικός Αχιλλέας Σοφοκλέους 10 συμμ. * * Εφόσον προκριθεί