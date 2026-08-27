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Μυθικός Καραλής: Πανελλήνιο ρεκόρ με ασύλληπτο άλμα στα 6,20 μέτρα!

ΓΗΠΕΔΟ

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Μυθικός Καραλής: Πανελλήνιο ρεκόρ με ασύλληπτο άλμα στα 6,20 μέτρα!

Αδιανόητα πράγματα από τον Εμμανουήλ Καραλή, που έκανε πανελλήνιο ρεκόρ στο Diamond League της Ζυρίχης, με άλμα στα 6.20μ.

Ο Εμμανουήλ Καραλής είχε δείξει εδώ και καιρό τις άγριες διαθέσεις του. Στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Μπέρμιγχαμ πήρε το ασημένιο μετάλλιο, κοντράροντας στα ίσα τον Ντουπλάντις. Ακολούθησε το σπουδαίο άλμα στα 6.16, στο Diamond League της Λωζάνης και να που τώρα έρχεται και ένα ακόμη Πανελλήνιο ρεκόρ.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης είχε πηδήξει 6.17μ. στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου και τώρα στο Diamond League της Ζυρίχης πέρασε τα 6.20 μ.!

Μιλάμε ασφαλώς για ένα ασύλληπτο άλμα και μία επίδοση που το 2022 ήταν παγκόσμιο ρεκόρ από τον Ντουπλάντις (αυτή τη στιγμή το έχει φτάσει στο 6.31μ. από τον περασμένο Μάρτιο). Ο Καραλής είχε δηλώσει ότι είναι ικανός να πηδήξει πάνω από τα 6.20 και το έκανε πράξη μέσα σε αποθέωση στη Ζυρίχη.

Ο 26χρονος πρωταθλητής έχει κάνει άλματα από 6.00 μέτρα και πάνω σε 25 διαφορετικούς αγώνες και ασφαλώς με αυτές τις επιδόσεις είναι πλέον και με τη βούλα το Νο.2 όλων των εποχών στο επί κοντώ.

Άλλωστε, στη Λωζάνη έγινε ο πρώτος αθλητής στην ιστορία του αγωνίσματος που δεν κέρδισε, έχοντας επιτυχημένη προσπάθεια στα 6.16μ.

Τα κορυφαία άλματα των πέντε καλύτερων αθλητών στην ιστορία του επί κοντώ

Ντουπλάντις 6.31μ

Καραλής 6.20μ

Λαβιλενί 6.16μ

Μπούμπκα 6.15μ

Λάιτφουτ 6.07μ

 

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

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