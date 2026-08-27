ΒΙΝΤΕΟ: Μεγάλη ευρωπαϊκή νίκη για τον ΑΠΟΕΛ

Μεγάλη νίκη πέτυχε ο φουτσαλικός ΑΠΟΕΛ, στον δεύτερο αγώνα του στο UEFA Futsal Champions League, κερδίζοντας με 7-6 τη Χιέρινγκ Δανίας, μία ομάδα που στην περσινή περίοδο είχε φθάσει μέχρι τους «16» της διοργάνωσης.

Έτσι, οι γαλαζοκίτρινοι διατηρούν ελπίδες πρόκρισης – εισιτήριο παίρνουν μόνο οι πρώτοι κάθε ομίλου -, όμως μετά την ήττα στην πρεμιέρα από την οικοδέσποινα ομάδα των Τιράνων, δεν εξαρτάται απόλυτα από τα χέρια του.

Δυο γκολ για τους γαλαζοκιτρίνους πέτυχε ο Κουλουμπρής, ενώ από ένα είχαν οι Περικλέους, Τακότ, Τζακίδης, Ψηλογένης και Ελ Κέμπε.

Ο επόμενος αγώνας για την ομάδα της Λευκωσίας είναι απέναντι στην ουαλική Κάρντιφ το Σάββατο (29/08).