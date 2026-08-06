Σε ευχαριστούμε Παύλο Κοντίδη για αυτό τον άθλο...

Δεκατέσσερα χρόνια συμπληρώνονται από τον μεγάλο άθλο του Παύλου Κοντίδη στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012 στο Λονδίνο.

Την 6η Αυγούστου του 2012, ο ιστιοπλόος μας χάρισε στην Κύπρο το πρώτο της μετάλλιο στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων, τερματίζοντας στη 2η θέση στην κατηγορία Laser της ιστιοπλοΐας.

Δεν εφησύχασε όμως στις δάφνες αυτής της μεγάλης επιτυχίας, παραμένοντας στην ελίτ της παγκόσμιας ιστιοπλοΐας. Μα πάντα ταπεινός και χωρίς έπαρση.

Πανηγύρισε ακόμη ένα αργυρό μετάλλιο το 2024 στο Παρίσι, ενώ και άλλες φορές έχει σηκώσει ψηλά την κυπριακή σημαία σε διεθνείς αγώνες, βάζοντας στη βιτρίνα του μπόλικα μετάλλια.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ Παύλο Κοντίδη...

Χ.Χ