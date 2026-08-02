ΦΩΤΟ - ΒΙΝΤΕΟ: Η στιγμή που o χρυσός Γιάννης Αντωνίου ανεβαίνει στο βάθρο και κυματίζει η κυπριακή σημαία

Ήταν μεγάλη στιγμή για την Κύπρο η κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου από τον Γιάννη Αντωνίου στο Τζούντο. Ένα άθλημα που χάρισε εφτά μετάλλια στη χώρα μας.

Έτσι στο φινάλε των 23ων Κοινοπολιτειακών Αγώνων «Glasgow 26», ακούστηκε ο Εθνικός Ύμνος, κυμάτισε η κυπριακή σημαία και γράφτηκε ο ιδανικός επίλογος για την κυπριακή αποστολή.